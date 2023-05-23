U20世盃激戰｜阿根廷再登場迎危地馬拉勢再下一城　求坐穩A組榜首

東道主阿根廷於首仗旗開得勝，以2：1反勝烏茲別克，於A組暫踞榜首，小組第2仗迎戰危地馬拉，相信可以再下一城。球賽編號：FB1845，5月24日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）



阿根廷有主場之利，但一眾小將首仗面對亞洲代表烏茲別克可能有點緊張，在比賽初段發揮一般，更於23分鐘被對手先開紀錄。不過這個入球也令阿根廷眾將如夢初醒，並於4分鐘後由維列斯（Alejo Véliz）頭槌扳平，及後卡邦尼（Valentín Carboni）憑個人技術闖入禁區內勁射破網，令東道主以2：1順利奏捷。

阿根廷中場華倫迪卡邦尼（左）首仗憑個人技術扭入禁區再射入，盡顯功架。（路透社）

卡邦尼效力國際米蘭，司職中場，左腳純熟，身型及踢法頗有西維爾中場拉美拿的影子；由於他有意大利及阿根廷護照，因此他曾加入意大利U15及U17代表隊，去年入選阿根廷世界盃初選名單，雖然未能躋身最後名單，但今年初兩場友賽則順利躋身大國腳，現時則獲U20主帥馬斯真蘭奴垂青，征戰U20世界盃，並在首場便有「士哥」，前途無可限量。

中北美洲代表危地馬拉，風格似足南美波，技術細膩，兩翼速度快，不過弱點在防線，上仗對新西蘭時，其實稍佔上風，但被對手一次簡單長傳便撕破防線，今場面對實力更強的阿根廷，恐怕是輸少當贏。A組另一場就由烏茲別克面對新西蘭。

華利斯身高達6呎2吋，他首仗便憑頭槌為阿根廷扳平。（路透社）

同日B組賽事，有美國對斐濟及厄瓜多爾對斯洛伐克。美國上仗在補時階段才憑莊拿芬高美斯（Jonathan Gómez）的入球「絕殺」厄瓜多爾，這名19歲小將逆足踢右翼，盤扭出色，左腳射門強勁，今仗面對上場吞了斯洛伐克4蛋的斐濟，相信可以再有進帳。

莊拿芬高美斯對厄瓜多爾時，於補時階段勁射得手，助美國旗開得勝。（Getty Images）

U20世界盃積分榜

保夫萊特點評A、B組：