U20世盃激戰｜美國穩勝　厄瓜多爾無懼斯洛伐克｜保夫萊特專欄

U20世盃第三日賽事，終於輪到E、F兩組亮相。E組頭場英格蘭迎戰突尼西亞，尾場則有烏拉圭遇上亞洲代表伊拉克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



斐濟難逃被美國大炒厄運

美國隊有望在周二的B組比賽中戰勝斐濟隊，從而鎖定他們進入16強的資格。

分組賽揭幕戰對厄瓜多爾的比賽中，莊拿芬高美斯第94分鐘的絕殺為美國隊贏得了寶貴的3分，也很可能為他們贏得從這個艱難小組中突圍而出的機會，主帥米奇華拉斯也許可以在今場比賽中作出一些輪換，畢竟這支中北美洲的冠軍球隊將被視為今場比賽的大熱門。

美國隊主將昆恩蘇利雲今仗或會因為輪換而休息。（Getty Images）

一旦晉身淘汰賽階段，各支球隊都會面臨著繁忙的賽程，因此這場比賽可能被視為讓昆恩蘇利雲及莊拿芬高美斯等主力球員輪休的好機會，而史達基拿基斯和丹尼爾埃艾杜文等上仗後備出場發揮出色的球員則可望擔正。對於斐濟來說，在首場比賽淨呑斯洛伐克4蛋後，今仗的目標應該放在輸少當贏身上。

事實上，對斯洛伐克的一仗中，斐濟失4球已算不多，皆因整場他們被對方有34次起腳射門機會，而在面對美國隊時，可預期他們的把握能力會更高。從兩隊的第一場比賽來看，我認為今場唯一的可能性將是美國大炒斐濟隊。

U20世界盃積分榜

厄瓜多爾誓挫斯洛伐克博反彈

U20世盃B組周二將上演厄瓜多爾對斯洛伐克的賽事，厄瓜多爾誓要從首場分組賽慘敗後證明自己實力。

厄瓜多爾本以為首仗能與美國握手言和，豈料93分鐘失球導致厄軍一球僅敗，令教練米基爾巴禾領軍晉身16強的任務變得艱巨。然而首仗失利雖然令人失望，但事實上厄瓜多爾實力仍然予人信心十足，只要擊敗斯洛伐克，他們仍是與美國攜手出綫的大熱門。

厄瓜多爾首仗在93分鐘失球，以一球僅敗予美國。（Getty Images）

不過厄瓜多爾首仗未有一次中框攻門，入球能力需要大幅改善，估計球隊鋒綫會變陣出擊，改以蘭達利亞伙拍祖斯甸古路合作攻堅。

相反，斯洛伐克則沒有入球方面的問題，因為他們首場分組賽4球淨勝斐濟，而實情是斯軍絕對有條件入得更多。前鋒阿當加斯表現搶鏡，攻入1球及交出1個助攻，但斯洛伐克上下都應該知道，未來兩場的對手將更難應付。

斯洛伐克只要多贏一場就可以鎖定16強席位，但我相信厄瓜多爾在這場重要賽事會挺身而出，擊敗他們的直接競爭對手斯洛伐克，以確保次名出綫席位。

保夫萊特點評A、B組：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

