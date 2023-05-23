U20世盃激戰｜阿根廷兩連勝穩　睇好烏茲別克開齋｜保夫萊特專欄

U20世盃第三日賽事，終於輪到E、F兩組亮相。E組頭場英格蘭迎戰突尼西亞，尾場則有烏拉圭遇上亞洲代表伊拉克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



阿根廷勢炒危地馬拉 提前入16強

馬斯查蘭奴帶領的阿根廷希望在周二迎戰危地馬拉的A組對決中締造兩連勝。這支6屆冠軍在周六晚上的首場比賽中，在現場37,000名主場球迷吶喊助威下，苦戰擊敗U20亞洲盃冠軍盟主烏茲別克，在經歷了一場棘手的比賽後，他們將充滿自信地進入第2個比賽日。

阿根廷在今屆U20世界盃首仗旗開得勝，以2：1擊敗烏茲別克。（Getty Images）

維列斯和卡邦尼上場比賽皆有士哥，預料今仗繼續正選在前場掛帥，而表現活躍的艾古爾則有望成為他們的搭檔。

與此同時，對手危地馬拉在他們的首場比賽中輸給新西蘭後，並不想遇上東道主阿根廷，皆因他們心知只要再有任何差池的話，想要出線基本上是不可能的任務。拉菲爾盧列度帶領的危地馬拉在對新西蘭的大部分時間裡都表現得更好，可惜尾段被絕殺令他們大失所望，那場比賽他們原本有望至少能獲得1分。

危地馬拉今仗希望至少能取1分，保住出線機會。（Getty Images）

全失3分意味他們今場對阿根廷需要搶攻，如果他們決定採取更進取的陣式，那麼班迪斯和維拉格蘭兩位球員有望與奧當尼斯一起首聯袂正選上陣。但無論採用哪種方式，我認為危地馬拉都很難避免再次輸波，而阿根廷將通過勝仗把小組積分翻倍。

U20世界盃積分榜

烏茲別克可反底贏波

新西蘭在首輪分組賽贏波後，周二期望能一舉擊敗烏茲別克，從而鎖定出綫16強資格。

新西蘭於周六憑洛文加比特尾段的入球，以1：0擊敗表現不相伯仲的危地馬拉，他們肯定期望再以一場小勝來鎖定A組首兩名的直接出線資格。

坐擁3分在手下，我認為教練達倫巴斯利會盡量保持原有陣容應戰，只要今場再贏1場，分組賽最後一場對阿根廷時就可以作出輪換。

新西蘭首仗以1：0擊敗危地馬拉。（Getty Images）

但他們的對手烏茲別克在對阿根廷一仗表現令人刮目相看，烏軍亦希望藉此尋求一場勝仗。由基達羅夫帶領的烏茲別克首場意外地一度領先主辦國阿根廷，及後更曾獲得12碼，但被VAR推翻，最終落敗雖然失望，但能夠與6屆冠軍的主隊戰得勢均力敵，必令球隊上下受到一定鼓舞。

該支應屆U20亞洲盃盟主更比備受注目的阿根廷錄得更多射門及獲得更多角球，數據足以反映新西蘭今場面對的將會是一場硬仗。

烏茲別克需要盡力避免兩連敗兼0分來迎接最後一場分組賽，所以我認為烏軍的鬥志會為他們迎來一場勝利。

保夫萊特點評A、B組：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

