U20世盃激戰｜日本哥倫比亞勢均力敵　和局終場機會高

C組兩支首場贏波的球隊日本與哥倫比亞，小組次輪碰頭，兩軍防守力不錯，今場勝負難料，但入球量相信不會多。（球賽編號：FB1866，5月25日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）



日本首仗面對非洲勁旅塞內加爾，其實處於下風，控球率僅得37%，而且對方射門也較多，但日本憑中場松木玖生一戰定江山，終以1：0小勝。

日本中堅卓斯（右）有一大把頭髮，十分易認。（Getty Images）

日本防守力不俗，一對中堅卓斯（Anrie Chase）及高井幸大的表現尤為關鍵。卓斯母親是日本人，父親則是有牙買加血統的美國人，因此他小時候在美國生活，最初是打籃球的，後來才轉為踢足球，還司職前鋒；他身高達1.87米，頂上功夫了得，去年加盟了德國老牌球會史特加的二隊。

年僅18歲的高井幸大，比卓斯更高，身高達1.93米；去年以高二生的身分，「跳級」獲得川崎前鋒一紙職業球員合約，足見他同樣潛質優秀。

高井幸大（左）身高達1.93米，可望於不久將來晉升為大國腳。（Getty Images）

哥倫比亞首仗以2：1反勝以色列，其實以色列有極多具威脅的埋門，卻被哥倫比亞門將路爾斯馬昆尼斯（Luis Marquinez）一一化解，他的反應超級敏捷，最少作出了3次關鍵撲救，而所失一球也只是12碼，因此今場面對攻力不強的日本，有望保持不失。

哥倫比亞門將馬昆尼斯上仗對以色列時有多次精彩撲救。（Getty Images）

同日另有D組賽事，意大利遇上尼日利亞，意軍中場施蕯卡沙迪（Cesare Casadei）在首仗力挫巴西一役梅開二度，表現光芒四射，今場也值得留意。另一場則是巴西面對弱旅多明尼加共和國。

施蕯卡沙迪（左）首仗對巴西時表現超卓，個人梅開二度。（Getty Images）

U20世界盃積分榜

保夫萊特點評C、D組：