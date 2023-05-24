U20世盃激戰｜塞內加爾求反底　日本哥國半斤八両｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第二輪正進行得如火如荼，C組頭場塞內加爾迎戰以色列，尾場則有亞洲代表日本遇上哥倫比亞。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



搶分大戰 秤先塞內加爾

塞內加爾及以色列兩支首場都同樣失利的敗軍之師，將於周三C組直接對壘。以色列於上場面對哥倫比亞時表現出色，且創造了不少黃金機會，但未能一一把握，門將沙法迪還是未能阻擋補時階段的失球，最終以色列以1：2落敗。

因為門前失機頻頻，該支U19歐洲國家盃亞軍在球隊史上首次出戰U20世盃未能以童話式開局，今場希望他們能吸取教訓，在更高水平上好好把握機會。

塞內加爾前鋒文美莫菲爾兩度門前失機，是球隊上場最大的輸波罪人。（Getty Images）

同樣地，塞內加爾亦希望能在首場對日本時未能入球的情況下，改善門前把握能力。即使塞內加爾首場對日本時被看高一綫，但上半場被對藍武士輕鬆領先一球，換邊後即使壓住對手狂攻，連番機會下仍未能轉化成入球。前鋒文美莫菲爾兩度門前失機的敗家表現，成塞軍上場最大的輸波罪人，今仗面對以色列不容有失，此子勢必及時重拾射門鞋。

兩軍首輪的賽果反映今仗大有可能屬一球上落的賽事，我預計塞內加爾今次能把握機會，打開勝利之門。

U20世界盃積分榜

日本硬撼哥倫比亞 有力搶分

日本和哥倫比亞兩支首場分組賽旗開得勝的球隊只要再接下來的交鋒取勝，提前從C組晉級的機會便高唱入雲。

赫達卡迪拿斯帶領的哥倫比亞隊可能會發現進入淘汰賽階段的過程帶有一定幸運成份，他們在過去的周日後來居上擊敗了首次參加U20世盃的以色列，而靠的僅僅是古斯達禾佩爾達最後一刻的入球。

日本首仗憑藉松木玖生（7號）的精彩射門獲得了應有的回報。（Getty Images）

門將路易斯馬昆尼斯無疑也是該場比賽的無名英雄，整場比賽高飛低撲擋出以色列隊多次的攻門，哥倫比亞絕對希望在對陣日本時這名門將能維持如此高水準的發揮。

至於日本方面，他們在首場對陣塞內加爾的比賽中也是艱難中取勝，但作為賽前被看低的一方，冨樫剛一帶領的球隊相信很高興能取得最後的勝利。他們在上半場的大部分時間裡都壓到了這支非洲冠軍，並憑藉松木玖生的精彩射門獲得了應有的回報，繼以在下半場利用對手差勁的把握能力成功守住勝局。

由於兩支球隊的勝利方程式皆是基於堅固的防守，我認為這場比賽雙方將會踢得相當謹慎，在半斤八兩的情況下將以和局收場。

保夫萊特點評亞洲球隊：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

