U20世盃激戰｜捧意大利兩連勝　巴西勢炒多明尼加｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第二輪正進行得如火如荼，D組頭場多明尼加共和國迎戰意大利，尾場則有首戰落敗志切搶分的巴西迎戰同屬哀兵的塞內加爾。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



意大利誓挫超霸鷹闖16強

意大利隊將會在周三的D組第二輪分組賽面對尼日利亞，他們在首場比賽中取得了令人印象深刻的勝利，鞏固了他們今夏力爭U20世盃冠軍的有力挑戰者地位。

紐斯亞達執教的意大利在周日晚上僅用了半場就轟入巴西隊3球，然後下半場被扳回兩城下驚險保住勝局，成功以3：2擊敗這支6次奪冠的大熱門。車路士小將施蕯卡沙迪表現出色，貢獻了2個入球和1次助攻，而藍衣軍團絕對希望他能複製去仗的表現，而達成贏波提早晉身16強的目標。

小將施蕯卡沙迪（8號）表現出色，貢獻了2個入球和1次助攻。（Getty Images）

和他們的歐洲對手一樣，尼日利亞在首場比賽同樣獲得勝利，以2：1擊敗初哥多明尼加共和國。但這支非洲超覇鷹的表現並不像許多人預料般出色及具統治性，他們要感謝多明尼加共和國的一系列個人低級失誤讓他們能夠取勝以小組共同榜首身份進入這場比賽。

面對意大利時，保素帶領的尼日利亞遇上的會是一支更加訓練有素的球隊，他們想要拿分而回的話，希望相信會落在上場有進帳的森遜拿禾。不過，我不認為尼日利亞這次能再有幸運之神眷顧，我預計意大利會取得勝利。

U20世界盃積分榜

巴西勢大炒多明尼加吐烏氣

首戰落敗的巴西，周三晚於D組第2輪分組賽面對魚腩部隊多明尼加共和國，誓以強勢輾壓對手。

巴西首場分組賽敗於意大利腳下，此場敗仗或會促使巴西面對多明尼加共和國時變陣出擊，尤其考慮到沙維奧及馬昆奴斯在面對意大利時後備上陣後形勢有所改善，森巴兵團教練雷蒙文尼薩斯今場勢派兩人正選上陣。

巴西今仗或會變陣出擊，上仗後備上陣有好表現的馬昆奴斯今仗可能會正選上陣。（Getty Images）

本來對多明尼加共和國是個讓主力休息的大好機會，但巴西仍未有分落袋的情況下，似乎主力球員如安德利山度士和馬高斯李安納度等今仗亦會被委以重任。而且考慮到多明尼共和國加首場面對尼日利亞時超出預期的表現，巴西絕對沒有喘息的空間。

多明尼加共和國實力與巴西有距離，難以與之抗衡。（Getty Images）

多明尼加共和國上場憑阿斯干拿的12碼入球，於早段意外地領先尼日利亞，更取得該國隊史上第一個U20世盃入球，但及後儘管後綫頑強抵抗，仍因一連串個人失誤，最終1：2敗於超霸鷹腳下。今場面對星光熠熠且求勝心切的巴西，多明尼加必須減少個人失誤，以求比賽早段不致兵敗如山倒。

但說實話，即使多明尼加共和國能打出完美表現，實力仍不足以與巴西抗衡，所以我預期巴西今場可以輕取多明尼加共和國。

保夫萊特點評C、D組：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

