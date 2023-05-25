U20世盃激戰｜烏拉圭鬥英格蘭　雙方勢均力敵難言穩勝

U20世界盃E組賽事，首仗皆報捷的烏拉圭與英格蘭對碰；烏拉圭小將秉承大國腳踢法硬朗、防守穩健、死球了得的風格，絕對是「三獅兵團」的一大勁敵。（球賽編號：FB1893，5月26日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播）



烏拉圭首仗面對伊拉克，放棄了控球，因此控球率只得37%，但他們的戰術簡單直接，防守反擊加仔細的死球部署，因此全場攻門竟有28次，比對手多足足19次，而且有4球斬獲。值得留意的是，烏軍4個入球中，有3球來自頭槌，其中兩球又來自死球，足見他們制空力極強。

烏拉圭戰術簡單直接，防守反擊加仔細的死球部署，加上制空力強，難以被擊敗。（Getty Images）

其中以頭槌貢獻一球的前鋒安祖斯費拉利（Andrés Ferrari）今仗也是英格蘭防線的一大威脅；這名20歲中鋒去年才於國內球隊Defensor Sporting一隊亮相，但憑1.85的身高、強壯的身體，已嶄露頭角，並獲西甲維拉利爾垂青，將於7月正式加盟，但預料先會到B隊磨練。

烏拉圭前鋒安祖斯費拉利（左）首仗取得士哥。（Getty Images）

幸好英格蘭防線也有昆沙（Jarell Quansah）這員大將抗衡。昆沙在利物浦青年軍出身，今季借到了布里斯托流浪汲取經驗，表現大受好評；他身高達1.90米，制空力強，而且速度不慢，擅於以長傳撕破對手防線，踢法令人聯想起紅軍防線核心雲迪積克。

英格蘭大將昆沙（中）身高達1.90米，制空力強又有速度，是防線重心。（Getty Images）

同日F組有法國對岡比亞（球賽編號：FB1884，5月26日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播）及南韓對洪都拉斯的賽事。法國首仗半爆冷地以1：2不敵南韓，今仗不容再失，上場入波的前鋒維真尼斯（Alan Virginius），效力法國的里爾，在前線竄擾力很強，今場也有望再添「士哥」。

效力里爾的法國前鋒維真尼斯上場有入波，此子在前線竄擾力強。（Getty Images）

U20世界盃積分榜

保夫萊特點評E、F組：