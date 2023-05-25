U20世盃激戰｜烏英惡鬥博和　突尼西亞求挫伊拉克｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第二輪正進行得如火如荼，今晚深夜2時E組頭場先爆發「烏英」大戰，由烏拉圭迎戰英格蘭，尾場5時正則由兩支首戰同告落敗的哀兵突尼西亞及伊拉克廝殺搶分。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



烏拉圭有力令幼獅失分

E組兩支首輪順利打開勝利之門的隊伍烏拉圭和英格蘭，今仗將會直接對壘，爭奪提早出綫次圈席位。首輪賽事，伊恩科士打領軍的英格蘭以1：0擊敗突尼西亞，而馬些路保利帶領的烏拉圭則4：0血洗伊拉克，所以今場取勝的隊伍將會確定晉身16強。

去年勇奪U19歐國盃冠軍的英格蘭，今場將會極力避免重蹈2009年分組賽被烏拉圭擊敗後出局的慘痛經歷，幸好英軍剛於周一先拔頭籌，為一眾幼獅舒緩不少壓力。前鋒丹恩史卡歷特的頭槌入球一箭定江山，足以助英格蘭全取寶貴3分，但事實上對手突尼西亞一心防守，全場只有兩次攻門，幾乎沒有對英軍造成任何考驗。

英格蘭藉着前鋒丹恩史卡歷特頭槌一箭定江山，首仗全取寶貴3分。（Getty Images）

烏拉圭首輪對伊拉克的戰情則開放得多，烏拉圭憑阿巴度、安祖斯費拉利和阿倫馬度羅的入球，加上對方門將侯賽恩夏辛的烏龍球，一面倒地擊敗伊拉克，使烏拉圭成為首輪分組賽其中一支表現最突出的球隊。烏拉圭教練拿斯利斯迪對如此強勢的開局當然感到高興，而外界亦必定對其奪冠機會提高信心，但和對手英格蘭一樣，他們都深知今場將會比首輪難踢得多。

上場尾段讓阿巴度和安祖斯費拉利等主力休息，可能會是烏拉圭今場以致往後賽事能否有所表現的關鍵因素。但我認為英格蘭在揭幕戰充滿紀律的表現，使幼獅難以被擊敗，所以我預測今場烏拉圭對英格蘭將會和氣收場。

U20世界盃積分榜

突尼西亞求挫伊拉克博突圍

周四E組將上演突尼西亞對伊拉克的賽事，兩支球隊同樣希望能取得勝利，以消除上輪落敗的傷痛，並保持出綫希望。由盧伊治領軍的突尼西亞上輪以0：1負英格蘭，而艾密特模罕默德帶領的伊拉克則0：4大敗於烏拉圭腳下，所以今場賽事將會是兩支敗軍之師於今屆賽事最大機會打開勝利之門。

突尼西亞今仗或會變陣，將斯蘭拿和達奧爾（圖）兩位前鋒同時派上陣加強攻擊力。（Getty Images）

理論上突尼西亞應可被看高一綫，因為上輪只以一球僅敗在2017年冠軍的英格蘭腳下，但事實上這支U20非洲國家盃4強分子全場只得兩腳射門，製造到的威脅攻勢亦寥寥可數。從此推測今場突尼西亞可能會放棄最擅長的5-4-1陣式，將斯蘭拿和達奧爾兩位前鋒同時派上陣，企圖加強攻擊力，尤其對手伊拉克首仗防綫弱不禁風。

伊拉克防綫首場面對烏拉圭的進攻時，尤如螳臂擋車般全綫崩潰，伊軍門將侯賽恩夏辛顯然不希望在面對突尼西亞時重演當晚惡夢，不過這支U20亞洲盃決賽分子的防守表現實在大有改善空間。面對對手24次攻門，伊拉克防綫只失4球可能已算有運，而突尼西亞今仗定必在向伊拉克施加更多壓力。

保夫萊特點評E、F組：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

