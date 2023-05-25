U20世盃激戰｜吼法國小勝岡比亞　睇好南韓再贏波｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第二輪正進行得如火如荼，香港時間深夜2時，F組頭場先有上仗落敗的法國迎戰岡比亞，力爭開齋；至於凌晨5時尾場，則有爭取兩連勝的南韓對洪都拉斯。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



法國質高無懼岡比亞

周四F組次輪賽事將會上演法國對岡比亞，法國有望能從首輪失利後及時回勇。查奧雲領軍的法國周一在佔盡優勢的情況下，即使有維真尼斯射入12碼，但結果還是被南韓以2：1擊敗。

隊長維真尼斯首仗為法國攻入一記12碼。（Getty Images）

這支2013年冠軍儘管擁有74%控球率及20次攻門，但最終還是敗陣而回，而該場落敗定必會引起坊間懷疑這支高盧雄雞能否重溫10年前的美夢。所以對岡比亞這場賽事，在法國而言更形重要，因為岡比亞首輪賽事爆冷擊敗了洪都拉斯。

岡比亞上仗被看淡下擊敗洪都拉斯，惟今場面對實力高一籌的法國將面臨考驗。（Getty Images）

岡比亞前鋒阿達馬保贊繼年初的U20非國盃總共收穫4個入球後，今屆賽事首輪對洪都拉斯又梅開二度，狀態大勇。而在賽前被一致看淡下，岡比亞定必非常滿意能以榜首姿態出戰次輪賽事。加上岡比亞大部分時間表現都比對手洪都拉斯更好，而且第1個入球更是個高質素的表現，這就足以證明岡軍與首輪表現平平的法國有力一拼。

但無論如何，我還是認為法國的質素比岡比亞高出不只一班，所以我預計法國最終可以小勝1場，重回正軌並保持出綫機會。

U20世界盃積分榜

南韓求提早出綫 勢破洪都拉斯

在首輪賽事爆冷全取3分下，南韓在F組次輪有望一舉擊敗洪都拉斯，提早晉身16強。太極虎憑李承元和李英俊的入球，周一意外地擊敗了法國，這支U20亞洲盃4強分子只要再贏1場，即可鎖定小組頭兩位的出綫資格。在只有25%的控球率下，金殷中帶領的南韓製造了兩個清脆的入球，顯示球隊攻門貴精不貴多，他們的對手定必對此嚴加防範。

南韓首仗反勝法國士氣如虹，今場爭取兩連勝望提早出線。（Getty Images）

洪都拉斯在首輪賽事意外地被岡比亞擊敗後，今場定必有更大動力爭勝。考慮到最後一輪要面對同組出綫熱門的法國，洪都拉斯今場對南韓不容有失，以免到最後要寄望同組其他賽事的結果去決定自己能否出綫的命運。

洪都拉斯尚有大幅改善的空間，在攻守和踢法上今都都要作出一定調整始能保住出線機會。（Getty Images）

面對防綫嚴密的南韓，洪都拉斯尚有大幅改善的空間，教練阿斯杜奴需要在踢法上作出一定調整，尤其考慮到洪軍於去年的U20中北美洲國家盃淘汰賽階段有能力攻入6球，但今屆賽事首輪卻只入1球。阿斯杜奴還需要寄望球隊及時發揮超水準，才有機會突圍而出。可是我預計南韓還是會最終取勝，可以率先晉身16強。

保夫萊特點評E、F組：

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

