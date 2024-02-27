游泳｜麥世霆刷新100米蛙泳港績　亞洲分齡賽強勢奪金

在菲律賓舉行的亞洲分齡游泳錦標賽，香港17歲泳手麥世霆在男子100米蛙泳B組游出破港績時間，奪得金牌。



去年在世界青年游泳錦標賽200蛙奪金的麥世霆，周一（26日）早上先出戰男子100蛙初賽，在第二組游出1分03.55秒，以總排名第三晉身決賽，他在決賽大幅改善時間，游出1分0.95秒，擊敗哈薩克和泰國的泳手，奪得金牌。麥世霆造出的時間，同時刷新香港長池紀錄，舊紀錄是由他在去年11月全國青年運動會所締的1分01.28秒，意味他將自己的最佳成績推前了0.23秒。

麥世霆另外與張心悅、劉建希和Gilaine Ma合作，贏得男女4X100米混合泳接力B組金牌。

麥世霆刷新男子100米背泳港績。（林靄怡攝）

同日，香港隊一共奪得6金3銀3銅，包括：

金牌

馬紫玲 女子400米自由式B組 4分27.25秒

文薈喬 女子100米蛙式C組 1分10.24秒

Malia Ma 女子200米個人混合泳B組 2分19.53秒

女子4X100米自由泳接力B組 3分56.76秒

男女4X100米混合泳接力B組 3分57.58秒

銀牌

林凱喬 女子100米蛙泳B組 1分10.83秒

張心悦 女子50米 背泳B組 29.04秒

女子4X100米自由泳接力C組 3分51.08秒

銅牌

梁詩琪 女子100米蛙泳C組 1分11.83秒

劉礎迪 男子100米蛙泳C組 1分05.86秒

女子4X100米自由泳接力A組 3分58.59秒