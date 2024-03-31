兩次告白均失敗　台灣男大生用𠝹刀割學姐頸部至重傷　判監5年8月

高雄一家大學的林姓男大學生愛慕同校學姐，兩度告白皆遭到拒絕。林男由愛生恨，竟持𠝹刀猛砍對方，導致學姐重傷，所幸及時送醫救回一命。近日當地法院以殺人未遂罪判林男監禁5年8月，賠償165萬5400元新台幣（折合約42萬港幣）。



高雄一家大學的林姓男大學生愛慕同校學姐，兩度告白皆遭到拒絕。林男由愛生恨，竟持𠝹刀猛砍對方，導致學姐重傷，所幸及時送醫救回一命。（示意圖）

台媒TVBS新聞網31日報道指，事發於2022年5月，當時就讀大一的林男對大二盧姓學姐心生好感，透過友人將學姐約出來見面，並向對方表達愛慕之情，然而首次告白未能成功。不死心的林男隔日再出擊，仍事與願違。林男因而由愛生恨。

林男在送盧女回女生宿舍途中，先是返回男生宿舍拿了一把𠝹刀，在將女方送到樓梯口時，突然拿出𠝹刀朝女方頸部、前胸及右上臂一陣猛砍，盧女當場鮮血狂流，身旁友人見狀緊急制止、報警。慶幸盧女送醫及時，否則恐因失血過多危及性命。

林男被警方拘捕後，辯稱服用大量安眠藥，揮刀當下神智不清。開庭時，盧女則指林男揮刀當下曾喊「要送我最後一程」。

最終法院不採信林男說法，認定其預謀犯案，揮刀數次有殺人犯意，一審依照殺人未遂罪，判處林男5年8月監禁。除此之外，盧女也對林男提出民事訴訟，近日判決出爐，須連帶賠償165萬5400元新台幣（折合約42萬港幣），全案可上訴。