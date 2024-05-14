嶺南畫派宗師歐豪年陳屍家中享耆壽90歲　兒子遲報案引警方懷疑

台媒報道，嶺南畫派宗師歐豪年4月底在北市信義區家中離世，享耆壽90歲，有媒體爆料稱，歐豪年陳屍現場凌亂，且死亡時間超過一天兒子才報警，而且屍體已經出現腫脹，警方懷疑死因不單純。警方慎重起見，報請檢察官進行司法相驗，釐清死因，司法相驗後排除外力因素，遺體已發還家屬。



台媒報道，檢警問歐豪年兒子「怎麼現在才報警？」，歐豪年兒子回答說，「父親因宗教信仰，生前遺言希望能在家裡待幾天」，同時他出示歐豪年生前相關字條證實。



據了解，信義警方上月25日獲報死亡案趕抵，到場發現歐豪年陳屍住家房間床上、明顯死亡，拉起封鎖線採證，勘驗現場沒有打鬥痕跡，屍體外觀沒有外傷，排除外力介入。台媒引述警方說法稱，現場凌亂，僅是家裡正常生活痕跡。

雖檢警相驗後確認非他殺，但歐豪年生前較少就醫紀錄，法醫仍無法判斷死因，因此在5月3日解剖，將部分檢體送至法醫研究所化驗，隨後將遺體發還家屬；目前仍在等待解剖報告。

年少時全家移居香港 師從趙少昂成嶺南畫派大宗師

1935年歐豪年出生於廣東省茂名縣，1950年全家移居香港，17歲師事從趙少昂，畫派屬於嶺南畫派，1960年受聘為崇基學院（今香港中文大學）中文系國畫科講師。

1968年來台灣於國立歷史博物館舉辦首次個展，同年蔣中正總統及夫人蔣宋美齡選定其8幅巨作購藏於台北陽明山中山樓，迄今仍陳列於中山樓。1970年歐豪年赴台灣執教中國文化大學並定居台灣，使得嶺南畫派在台灣美術史佔有重要地位。

歐豪年生前奪得許多榮譽，包括1993年獲法國巴黎大皇宮特別獎譽，為第一個獲此獎的華人畫家。1994年獲韓國圓光大學榮譽博士、1995年受聘為香港珠海大學董事、1999年獲第二屆全球傑出人士金龍獎，2016年6月獲國立東華大學榮譽文學博士學位，同年11月獲香港中文大學榮譽文學博士學位。

晚年歐豪年寄情詩歌，並於2006年出版《挹翠山堂吟草》，秦孝儀譽為「大宗師」，認為他是嶺南畫派開宗以來之詩書畫全能者。2024年4月25日，歐豪年逝世，享耆壽90歲。