蔡英文卸任紀錄片廣告　遭Google拒播

蔡英文即將於5月20日卸任，台媒鏡電視製作紀錄片《變局下的台灣Taiwan in Transition》，回顧過去8年來蔡英文政府的執政。鏡電視本欲申請5月19日蔡英文卸任前夕在YouTube播放該影片的廣告，卻遭到拒播，理由是認定為「選舉廣告」，引發電視台不滿與台灣網民熱議。



據台媒《鏡新聞》報道，鏡電視在台灣政局交替前夕，播放由金鐘獎編劇鄭心媚擔任監製的紀錄片《變局下的台灣Taiwan in Transition》，訪問包括美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、熊本縣知事蒲島郁夫等近30位國內外重量級人士，解析台灣的轉變。

鏡電視日前向台灣Google平台申請投放這支紀錄片的廣告，希望在5月19日蔡英文卸任前1天，能夠於YouTube平台上宣傳，卻遭到YouTube拒播，系統回覆的理由是認定該紀錄片預告為「選舉廣告」。

鏡電視經理表示，這支紀錄片只是單純整理並報道蔡英文在過去8年任內的政績，以及如何因應國內外政經局勢，內容根本跟選舉完全無關，且現在台灣也無任何選舉活動在進行，該紀錄片預告為何會被認定為選舉廣告而拒播？質疑Google的審核標準令人不解。

據悉，《鏡新聞》記者致電Google台灣總公司，欲詢問相關細節，但尚未接獲回應。