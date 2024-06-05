陸取消ECFA關稅減讓　台經濟部長：稅金補助助分散市場

近期，中國大陸公布第二批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，對此，台灣經濟部長郭智輝周三（5日）表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，業者可透過導入人工智能（AI）技術提升競爭力，經濟部也將在3個月內提出產業影響評估報告。



郭智輝表示，此次遭取消關稅減讓的產品，佔台灣對全球出口比重約2%，對整體出口影響並不大，且經濟部亦已有所準備，協助業者轉移市場，提升競爭力，離開大陸市場往外走。他進一步指，當局會給予業者稅金補助，面對大陸後續可能再取消ECFA早收優惠的其他品項，也會與業者溝通，協助轉型、分散市場。他強調，全球不會只有大陸一個市場。

不過郭指出，業者提升競爭力是勢在必行，產業應用AI技術也能提升競爭力，3個月內會提出受ECFA影響的產業評估報告。

經濟部國際貿易署表示，近年大陸石化大擴產，台灣石化產品出口到大陸已持續降至兩成；ECFA早收對中出口佔對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%。貿易署評估，目前對台灣的衝擊應在可控制範圍，並補充已規劃補助業者出口拓銷經費，協助分散市場，降低對大陸市場依賴。