金曲獎｜台原民歌手巴奈致詞突提天安門　內網：金曲獎享年35歲

第35屆金曲獎29日於台北舉行，台灣原住民歌手巴奈以專輯《夜婆》奪下最佳台語專輯獎，不過她上台突提到天安門事件，引發網絡一陣議論，不少內地網民翻牆收看直播紛紛驚呼寫下「金曲獎今年完蛋了」、「金曲獎享年35歲」。



台灣原住民歌手巴奈推出個人首張台語專輯《夜婆》，奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她上台致詞表示，台灣有很多不一樣的文化、族群，大家在這個苦難島都過得很辛苦，「有時候支配者是綠色的，有時候是藍色，你一定不要以為流行音樂跟政治是沒關係」。巴奈接著說道，「有一件事請大家記得，今晚金曲獎35年，但天安門事件也是35年，我們都不要忘記，台灣加油！」。

台灣原住民歌手巴奈（右）以專輯《夜婆》奪下最佳金曲獎台語專輯獎，不過她上台突提到天安門事件，引發網絡一陣議論。（Fcaebook@金曲獎GMA）

此話一出引發社群一片討論，台灣網絡平台PTT網民紛紛留言，「到底中國的事關台灣屁事啦？我記得天安門幹嘛？」、「為什麼這場合一定要提政治...」、「有些人就只是想做音樂，結果金曲獎突然扯一個幾十年前的歷史事件，只有莫名其妙而已」，也有人留言，「笑死，台灣不能講天安門？」、「巴奈本來就以政治立場聞名」。

收看直播的內地網民也炸鍋，在小紅書上紛紛留言批評，「金曲獎享年35歲」、「以後大陸歌手更不能參加了」、「我最開始聽到藍色綠色還愣了一下，後面說那件事件已經35年的時候，我果斷退了」。也有人大膽預言，「她的發言註定了以後我們網上查無此人」。

值得注意的是，由於「金曲GMA」臉書粉絲專頁並未完整呈現巴奈致詞感言全文，引起部份歌迷不滿，質疑「自我審查」、「要不要改名紅曲獎」，台灣文化部隨後火速道歉，「金曲GMA」和文化部的粉絲專頁都刊出全文。

同時，賴清德與台灣行政院長卓榮泰也紛於同日晚間在臉書發文。賴清德深夜11時許發文恭喜金曲獎所有得獎者，寫下「有些音樂，聽了就不會忘記，巴奈的感言，我們也不會忘記」，賴清德並摘錄巴奈的致詞感言。

巴奈於今屆金曲獎突發天安門政治言論後，賴清德當晚於臉書發文給予聲援。（Fcaebook@賴清德）

卓榮泰則於凌晨0時許跟進在臉書發文，除摘錄巴奈的致詞外，寫道「，政府的責任，要聽見每一個人聲音，更要理解得獎者的心聲，並且用心守護」。

在巴奈於金曲獎發表政治性發言後，其相關作品跟討論目前在內地網路已消失。