台灣藝人說「晚上好」被批使用「大陸用語」　本人3字回應

日前，台灣藝人高捷出席第35屆金曲獎頒獎典禮，上台打招呼時說「大家晚上好」，竟遭網民痛批其使用「大陸用語」，引發廣泛關注。對此，高捷周三（3日）深夜在Facebook發文，開頭照樣寫「晚上好」，還稱「社會很單純，複雜的是人」。



高捷出席第35屆金曲獎頒獎典禮，上台打招呼時說「大家晚上好」，竟遭網民痛批其使用「大陸用語」。（高捷Fb）

據《中時新聞網》報道，第35屆金曲獎上周六（6月29日）舉行頒獎典禮，台灣藝人高捷上台時打招呼說「大家晚上好」，未料竟被網民痛批，「晚安不用，偏偏要用晚上好」、「用大陸用語是怎樣」。

不過，Facebook專頁「政客爽」就對此發文「反酸」上述網民，引發大量共鳴，「台灣人真丟臉」、「奇怪的是他竟然用中文字來回答！那他也是親中耶」、「民進黨應該發明自己的語言吧！不要老是用別人的語言⋯」、「『高端』一詞也是大陸用語喔」、「從小到大都說晚上好，有什麼問題？」、「台灣吃的方面是不是要全部都收起來，因為都是學大陸那邊的食物」。

高捷曾主電影《賭俠1999》飾演賭業大亨馬交文。（《賭俠1999》電影劇照）

而高捷本人亦周三深夜在Facebook發文，疑似不理批評，照樣用晚上好來問候，「大家晚上好！『社會很單純，複雜的是人⋯』」，隨後他在文中介紹相關作品及表演活動。

有網民留言稱，「我爸是山東人，我媽是江蘇人，我是台灣出生，捷哥，晚上好」。高捷則回覆，「我父親上海人，母親浙江人，我台灣出生，晚上好」。