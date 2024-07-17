Google導航老點！港男日月潭踩單車闖高速公路　警員攔截護送離開

據台媒《中時新聞網》報道，昨日（16日），一名45歲的蘇姓港籍男子想體驗日月潭最美自行車道，卻誤闖高速公路，最終被當地警方護送離開高速公路繼續行程。



港人遊台灣騎行往日月潭最美車道誤闖高速公路。（中時新聞網）

日月潭環潭自行車道被CNN選為全球十大最美自行車道。(日月潭風景區官網)

台灣日月潭環湖自行車道是CNN評選的全球十大最美自行車道之一，香港45歲蘇姓男子獨自赴台觀光，16日打算騎單車前往日月潭，體驗美麗的環潭單車道，誰知跟著Google導航誤騎上了「國道6號」（水沙連高速公路）。

有路人當日下午向警方報案，指水沙連高速公路的路肩有一名男子騎乘單車。警方5分鐘後在「國道6號」東向11.7公里處攔下蘇姓男子，並派遣拖吊車將蘇男及其單車護送離開高速公路繼續行程。

警方派拖吊車將該男子及自行車護送離開。（中時新聞網）

日月潭水上車道。(日月潭風景區官網)

蘇男告訴警方，當時不斷有車輛從身旁高速呼嘯而過，他也覺得很可怕，感謝警方派拖吊車將他及單車護送下高速公路，並對誤闖高速公路感到抱歉。

當地警方指出，不得行駛或進入高速公路、快速公路的人員、車輛或動力機械而行駛或進入者，處3000元至6000元新台幣罰鍰（約717元至1435元港幣）。