前桃園市長鄭文燦涉貪案　檢方起訴求處重刑12年

前桃園市長鄭文燦疑涉貪7月11日遭收押禁見，桃園地方檢察署今（27）日偵結指出，依《貪污治罪條例》起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款達新台幣500萬元（約合122萬港元），建請重判有期徒刑12年。



綜合台媒報道，檢方指出，動員多名檢察官、檢察事務官及調查官團隊辦案，調詢及訊問131人次，執行搜索40處，並扣得相關筆記本、電腦等證物，在被告鄭文燦居處主臥室邊柱旁暗櫃內，發現以2個上鎖保冷提袋藏放之現鈔新台幣678萬5000元，針對鄭文燦另涉財產來源不明罪另行偵辦。

檢方指出，鄭文燦始終矢口否認犯行，指稱他人誣陷。其行為時為直轄市市長，位高權重、動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持。竟收 受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重。

鄭文燦涉犯貪污治罪條例等罪嫌，2度被交保，歷經桃園地檢署檢察官抗告、台灣高等法院發回更裁，桃園地方法院7月11日第3度開羈押庭，法官裁定收押禁見。