台灣57歲盜竊慣犯遭撞輾屍塊散布百米　現場掉落多件蕾絲胸圍內褲

台灣台東縣昨日（6日）深夜10時許發生一宗離奇死亡車禍，兩名男子雙雙倒臥路面，其中一人被多車輾過，身體碎裂成數塊屍塊散布約百米，死狀相當悽慘，另一人送醫急救。



詭異的是，事故現場散落大量女性衣物，包括蕾絲內衣、內褲等女性貼身衣物，而且還有望遠鏡等物件。據了解，死者是偷竊慣犯。至於詳細案情為何，仍待警方進一步釐清。



事發時28歲王姓男子騎電單車出門北上，與57歲路人鄒姓男子發生車禍。（聯合報）

事故現場散落大量女性衣物，包括蕾絲內衣、內褲等，且還有望遠鏡等物。（ETtoday新聞雲）

事故現場散落大量女性衣物，包括蕾絲內衣、內褲等，且還有望遠鏡等物。（ETtoday新聞雲）

事故現場散落大量女性衣物，包括蕾絲內衣、內褲等，且還有望遠鏡等物。（ETtoday新聞雲）

台媒報道指，事發時28歲王姓男子騎電單車出門北上，與57歲路人鄒姓男子發生車禍，鄒男倒地不起，又被後方一輛私家車撞上，頭部嚴重受傷、臟器外露，現場物品掉落滿地。

其中一人被多車輾過，身體碎裂成數塊屍塊散布約百米，死狀相當悽慘。（ETtoday新聞雲）

其中鄒男頭骨破裂腦組織外露，全身變形扭曲已明顯死亡，由於當時有眾多車輛行經並輾過死者，造成死者屍塊散布在事故現場四周，路面血跡斑斑，且現場散落大量女性衣物；王男則是輕傷送醫，到院後才表示不認識死者。

警方表示，目前已找到追撞死者的肇事私家車，相關責任釐清中。

台媒報道又指，據了解，死者鄒男是花東一帶的偷竊慣犯，曾因偷竊胸罩、內褲、短裙遭判刑，這些散落一地的女性衣物為其所有。

鄒男2013年就曾因偷竊女性內褲、胸罩、短裙、睡褲、短褲等物遭判刑，除了此案外，亦有其他竊盜前科，2021年3月10日才執行完畢，本年9月3日再因連續兩天到檳榔攤偷竊6瓶藥酒，被依照竊盜罪判刑4月，得易科罰金。