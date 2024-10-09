違規擔任湖南省政協委員　台商連上銘戶籍註銷後再被罰40萬新台幣

台灣陸委會周二（8日）公布，台商連上銘在中國大陸擔任湖南省政協委員，涉違反兩岸條例不得擔任對岸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體的職務或為其成員的規定，遭內政部開罰40萬元新台幣（約9.66萬港元）罰鍰。



陸委會表示，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，民眾不得擔任陸委會會商各主管機關公告禁止的中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體的職務或為其成員。內政部認定，連上銘違法擔任中國大陸湖南省政協委員，依據兩岸條例第90條第3項規定，處以40萬元罰鍰。

陸委會說明，連上銘在中國大陸設有戶籍，內政部已經依法註銷其台灣戶籍，連上銘喪失台灣人民身分。不過，連上銘出於台灣人民身分所應負的責任及義務，不會因此喪失或免除，所以內政部對其違法任職政協委員事實，依法予以裁處。

陸委會強調，中共長期以零和思維對台打壓，迄今不放棄武力犯台，政府呼籲民眾赴陸就業生活或從事兩岸交流活動時，應遵守法令規定，以免誤入中共統戰陷阱、不慎觸法進而損及自身權益。

今年5月，內政部註銷連上銘的台灣戶籍。連上銘又涉及2020年選罷法案件，涉嫌接受中共資助介入台灣選舉，由於多次傳喚未到案，台北地檢署發布通緝中。

今年1月，大陸官媒指出，連上銘在陸擔任湖南省政協委員、岳陽市湘岳台胞創業服務中心等職務，他於湖南省發展多年，2006年在岳陽開了當地第一家台灣奶茶店。