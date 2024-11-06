台內政部聲請解散統促黨：接受北京資助介入選舉

台灣內政部周三（6日）表示，中華統一促進黨（簡稱統促黨）系統性、組織性為中國大陸在台發展組織、接受資助介入選舉、破壞治安、侵害人民集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。



據指，統促黨中央委員張孟崇及妻子洪女，從2011年起從大陸收受7400萬元新台幣（約1787萬港元）的資助，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨大肆宣傳。日前，嘉義地檢署偵結，依反滲透法等起訴2人。

內政部透過新聞稿表示，統促黨所涉犯罪型態廣泛，遍及危害台灣安全、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍炮彈藥等，其中違反國家安全法案件5件、反滲透法1件、總統副總統選舉罷免法1件、台灣地區與大陸地區人民關係條例1件，共計8案、11人。

統促黨總裁、「白狼」張安樂。（中國時報）

內政部指出，2010年到2024年間，各警察機關以「治平專案」查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。

內政部表示，統促黨系統性、組織性犯罪，已嚴重危害台灣安全、社會穩定及選舉公正性，憲法雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主憲政秩序為要旨。

內政部又指，依憲法增修條文及政黨法規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散。