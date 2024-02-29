涉收大陸金援發展組織並刺探黃捷等資料　台統促黨何建華獲判無罪

台灣2020年大選期間，代表統促黨參選不分區立委候選人的何建華被控接受大陸多個統戰組織要求，招待陸配赴金廈旅遊，並收受資金刺探有台獨理念者的資料，包括立委黃捷、法輪功人士等，為台灣版「國家安全法」修正後首宗起訴案例。審理3年多後，台北地院周四（29日）判處何建華等人無罪。可上訴。



檢方查出，何建華於2014年加入統促黨，為女媧黨部主委。其在前新黨立委馮滬祥牽線下，接觸到具有統戰背景的全國台灣同胞聯誼會。2017年5月，北京市台辦調研員王正智指示何建華刺探時任高雄市議員黃捷之母在大陸賣茶葉等「台獨」人士赴陸資料，以及法輪功成員在台活動情形。

檢方又查出，大陸統戰部門透過何建華在台灣舉行宣傳活動「把台灣38萬陸配凝聚起來」，何在台灣大肆舉辦「在台中配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等活動，讓陸配接受「兩岸統一、一國兩制」的政治理念。而為爭取全國台聯會的經費支持，何還指示擔任中華婦女聯合會秘書的前媒體人包克明撰寫工作計畫，希望進行陸配人口普查或栽培有潛力的陸配到台灣政壇發展，以壓制「台獨」氣焰。

台灣檢調方面稱，何建華曾受指示刺探及蒐集台獨資訊。（Facebook）

另一方面，由經濟學家林毅夫妻子、台灣省人大代表陳雲英所成立的「大陸全國台灣同學會」，其副會長黃信瑜也被指授意何建華於2020年大選期間，渲染「蔡總統博士學歷造假」的新聞並進行陳抗，還動員支持者上街頭抗議。在收取3萬元人民幣後，何建華也把「2019.11.20拒絕假博士，人民要真相！」稿傳給媒體人彭文正及教授賀德芬等人。

法院審理期間，何建華等人嚴詞否認犯罪，聲稱遭到政治打壓、迫害。北院則認定，「發展組織」要成罪，必須符合「對外接觸、招攬、吸收新的成員，以擴大組織可用人力資源」的構成要件。而依據檢方舉證，合議庭無從認定被告有吸收招募成員，至於推廣統一思想屬於「言論自由」的範疇，不在處罰範圍，據此判何建華等人無罪。可上訴。