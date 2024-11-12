魯比奧或任美國務卿　綠營：友台色彩鮮明盼持續深化雙邊關係

據《紐約時報》報道，3名知情人士透露，特朗普（Donald Trump）預計將提名美國參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。在台灣，執政民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤周二（12日）表示，若消息屬實，魯比奧過去友台色彩鮮明、對北京立場強硬，期盼雙方在相互理解下，持續深化台美關係。



吳思瑤指，對於特朗普的各項人事安排，民進黨團予以尊重，持續維護台美關係是當前也是未來雙方的要務。她認為，魯比奧過去友台色彩鮮明、對北京立場強硬，其擔任國務卿的消息若屬實，期盼雙方在相互理解下，持續深化台美關係。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇則在社交平台發文表示，假如魯比奧擔任美國國務卿這項人事任命如同美媒所載，那就太好了，因魯比奧長期支持台灣，也領銜提出多項友台法案，更是堅定反共的強硬派。

魯比奧是對華鷹派。（Getty）

王定宇說還有一件有意思的事，就是魯比奧跟他一樣都在北京的制裁名單上，而美國的外交是由國務卿主責，質問如果這項人事案確認，北京未來要怎麼與魯比奧互動。

民進黨立委范雲也指出，魯比奧很早以前就一直關心中國大陸崛起對台海局勢的影響，也示警威權可能對世界造成威脅．更十分關注香港和新疆的人權議題，並在2020年時籌組對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC），擔任美國的共同主席。

范雲稱，今年的IPAC台北年會提出的「IPAC聯大第2758號決議各國議會決議範本（IPAC's Model Resolution on 2758 ）」，陸續獲得澳洲、荷蘭、歐洲議會、加拿大等支持，其中魯比奧絕對功不可沒，她身為IPAC台灣的共同主席，非常感謝魯比奧對台灣的幫助，希望未來台美能有更多的合作與交流。