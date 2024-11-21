台少將酒後失態當街強吻女子　監察院：全票通過彈劾　送懲戒法院

台灣的監察院周四（21日）宣布，台灣的國安局少將謝靜華涉酒後失態、當街強吻女子，且事後提供不實訊息予調查人員，監察院11月12日全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。



監察院透過新聞稿表示，今年2月1日晚間，謝靜華宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚女子，經由不知名路人錄影並上傳到網上供人瀏覽，並經新聞媒體披露。而調查過程中，謝靜華提供不實訊息給調查人員，導致當局以錯誤資訊對外說明，引發外界誤解。謝靜華的行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重傷害、影響國安特勤人員的聲譽及形象，情節重大。

謝靜華酒後失態。（台灣tvbs）

彈劾案文指出，國安局為特種勤務及國家情報工作主管機關，工作任務涉及總統等重要人士的近身警衛安全，以及維護台灣安全與利益等重大事項，對於形象與品格要求，較一般公務員更為嚴謹。謝靜華酒後失態強吻女子，未能恪遵謹慎勤勉規範、言行失檢；調查過程提供不實訊息給調查人員，遭媒體或立委的批評及質疑，使當局陷入事況處理危機，嚴重損害當局信譽及形象，以及公眾對當局誠信及公正行使職務的信心，衍生公眾對當局執行隱密情報工作的疑慮。

謝靜華直接扯下女子口罩，嘴對嘴直接吻。（台灣tvbs）

監察院表示，謝靜華的行為違反公務員服務法規定，情節重大，12日，13位審查委員全票審查通過監委王麗珍、趙永清、鴻義章提案，彈劾謝靜華，全案移送懲戒法院審理。

據早前報道，2月1日晚間，謝靜華酒後在路邊強吻一名帶著口罩的女子。更離譜的是，謝靜華後來直接扯下女子口罩，嘴對嘴直接吻。雖然該女子一度反抗，最後也跪地與謝靜華輕吻。影片畫面曝光後，身兼特勤中心指揮官的安全部門局長蔡明彥震怒，立即下令嚴查。

後來，台媒《鏡週刊》揭露，女事主是任職台軍「作戰及計劃參謀次長室」的已婚上校幕僚尤鐿濂，她在2017年曾接任中平艦艦長，是台海軍首位二級艦女艦長，曾備受關注。報道更指，事發後尤鐿濂曾用假名寫了一份聲明書替謝靜華脫罪，且沒有表明軍人身分，又拒絕接受台灣的國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾。

尤鐿濂在2017年曾接任中平艦艦長，是台海軍首位二級艦女艦長，曾備受關注。（軍聞社）

據介紹，謝靜華在賴清德2020年當選台灣副總統後，被賴清德從特勤中心、防務部門與台灣總統府侍衛室挑選出來，擔任他的警衛室主任一職，並在2021年元旦晉升少將。謝靜華外語能力很強，曾被派到美國「黑水公司」（Blackwater）接受訓練，擁有「國際保鑣證照」，是保護台灣地區正副總統的核心成員。