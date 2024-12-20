台灣立法院內外失控：朝野立委對峙互毆　場外近千人推倒圍欄欲闖

台灣立法院今（20）日因審議《公職人員選舉罷免法》等修正草案，議場內外爆發激烈衝突。朝野立委為爭奪主席台展開激烈肢體拉扯，場外則有近千名抗議群眾試圖闖入立法院，與警方爆發推擠，場內外情勢一度失控。



藍綠搶攻主席台 引爆激烈對峙

台媒《中央社》報道，昨晚民進黨立委為阻止修法通過，突襲立法院議場，破壞窗戶進入並佔據主席台，用椅子封鎖所有出入口。國民黨立委今日上午9時突破封鎖進入議場，試圖奪回主席台，藍綠雙方隨即展開激烈對峙。

期間，雙方立委不僅隔空互嗆，還爆發多次肢體衝突。國民黨立委葉元之躺在主席台上，對民進黨立委大喊「造謠」，部分立委互潑礦泉水，場面混亂。國民黨立委賴士葆在衝突中造成額頭、腳部破皮受傷，民進黨立委王正旭雖屬對立陣營，但醫師出身的他仍上前協助包紮，場面也一度呈現人性溫情的瞬間。

上午9時44分，藍綠立委再度爆發激烈拉扯，國民黨立委陳玉珍戴上安全帽，欲將民進黨立委陳培瑜等人拉下主席台，場面緊張。國民黨立委楊瓊瓔等人隨後爬上主席台，與民進黨立委展開近距離推擠，導致多人跌倒，民進黨女性立委發出尖叫聲，場面混亂不堪。

公民團體外圍抗議 圍欄被推倒警民衝突升級

正當議場內藍綠激戰未歇，場外的抗議群眾也不斷升高行動力道。由經濟民主連合及台灣公民陣線等多個公民團體發起的「冬季青鳥在台北」活動，自上午9時起吸引大批群眾聚集在立法院外，訴求退回選罷法等修正案。

《中央社》報道，上午11時許，抗議群眾突破立法院靠近康園出入口的防線，推倒圍欄試圖闖入立法院，與警方爆發推擠。現場抗議者高喊「停止開會」，經濟民主連合召集人賴中強現場呼籲「包圍立法院，堅持到底」，並號召更多支持者到場聲援。民進黨台北市議員簡舒培和陳怡君也加入聲援行列，現場氣氛高漲。

選罷法修正案成焦點 社會對立持續升溫

此次立法院審議的多項修正草案中，選罷法修正案成為藍綠對立的核心議題。根據國民黨提案，此次修正草案包含加嚴罷免連署的規定、大法官裁判門檻提高，以及全國稅收分配相關規定的調整。這些法案不僅關係台灣未來的政治體制，也引發藍綠立委和公民團體的激烈對抗。

台灣民眾黨立委則在議場內外拉起「要開會、不要暴力」及「民主被封鎖」等布條，呼籲理性對話。但藍綠立委內鬥加劇，公民團體抗議升級，使立法院成為政治和社會矛盾的縮影，法案審議進程充滿變數。