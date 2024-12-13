台灣多部門陷職場霸淩風波 民眾批民進黨執政失能

11月4日，台灣勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓公務員因遭到分署長謝宜容職場霸淩，在辦公室內自縊身亡。賴清德和卓榮泰於11月20日就此事件致歉挽尊，但因涉事署長謝宜容僅收到記兩大過的處分，且有爆料稱，勞動部調查報告稱謝宜容言行“立意良善”，致使眾人怒火難平，風波更勝。

自吳姓公務員自縊事件曝光之後，台灣島內接連曝出職場霸淩事件，涉及多個地方與和臺灣當局中央政府部門，包括台北市警察局、台南市衛生局、高雄市衛生局等地方局處；中央部門如農業部、數字發展部、國家發展委員會和教育部（包括海科館的較嚴重案件）也有涉及。此外，交通部爆出18起霸淩案件，包括中華郵政、港務公司、台鐵等，且與社會福利政策緊密相關的衛生福利部也爆發了6起霸淩事件。

台灣勞動力發展署員工死亡事件震驚各界，勞動部長何佩珊11月19日舉行記者會鞠躬道歉。

其中，調查局前新竹市調查站主任林維成涉職場霸淩，遭人舉發飆罵同仁數小時、醉後到值日官室辱罵他人；金研院也爆出前院長黃崇哲職場霸淩，潛規則同仁，被曝光後迫於壓力在網上回應並向被霸淩者道歉；國立海洋科技博物館海科館長陳素芬不讓員工請休假、高分貝飆罵部屬；駐沙特阿拉伯代表處高層曾當眾羞辱員工、強迫駐處人員墊款等事件。民眾相信，這僅是台灣政事部門職場霸淩的冰山一角。

在這些職場霸淩案件中，最諷刺的無疑是吳姓公務員的悲劇，本應致力於維護勞工權益的勞動部，在應當站在員工立場反抗霸淩、為員工創造美好工作環境的部門裏，卻鑄成了最大的職場悲劇。

如此多的霸淩事件陸續曝光，折射出台灣島內整體官場霸淩的歪風盛行。民進黨從街頭運動起家，進而發展成為時下的執政政黨，其自身根植於內的街鬥越界、踩線法律法規、街頭擺爛、蠻橫霸道、拜碼頭之氣也被帶到政界履職之上。

民進黨不僅沒有意識到江湖市井作風的危害性，甚至經過多年的執政經營，對黨內官員日漸放任。島內政治人士多次言及，民进党一朝得勢，則信奉贏者全拿，沉迷於對選戰有功者、親隨心腹者作分封分賞，逐級安插自身派系人員至各職位。民進黨大幅安排本党非專業人士擠佔政府專業職位。直接導致其執政以來只顧政治操弄，拜把站隊，唯上而輕下，霸淩橫行的官場惡習盛行。

由此，作為社會中堅的职业公務員群體必然怨氣叢生，不可避免出現團隊士氣低落，涙氣滿懷的敗況，這也是台灣近年出現黨爭派系爭鬥不斷，社會治理能力下滑，經濟萎靡不景，民生問題頻發的重要誘因。