【江丙坤逝世】陳雲林發表祭文緬懷故人：斯人已去　事業長昭

台灣前海基會董事長江丙坤12月10日離世，享年85歲。過去曾與江丙坤先後進行8次「江陳會談」的大陸海協會前會長陳雲林，今日中午（20日）抵達台灣，前往海基會弔唁。 陳雲林全程未公開發表講話，但就發表了一篇《斯人已去、事業長昭》的祭文，緬懷江丙坤奔波兩岸達179次，為密切兩岸同胞感情，深化兩岸經濟合作付出極大的心血，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已。

陳雲林步入追悼會場時神情肅穆。（中央社）

原與江約好下月見面

陳雲林今日下午約2時45分抵達海基會現場，海基會董事長張小月亦有在場迎接。兩人除握手致意外，張小月還說「初次見面，感到很榮幸」；陳雲林則以「久仰大名」回應。隨後，張小月便陪同陳雲林一行前往海基會2樓的江丙坤弔唁會堂。

對於弔唁時的情況，張小月事後接受媒體訪問時指陳雲林在弔唁時，看到現場陳列的照片非常感慨，相信兩人過去的確建立一定的情誼。張小月又透露，陳雲林還向她表示自己跟江丙坤「約好下個月見面」，「沒想到突然間就走了」，言語間充滿感慨。她強調，陳雲林在弔唁過程中都非常哀傷、肅穆。而陳雲林離開現場時，張小月也向他表示「後會有期」，「期待他再次到台灣，將來有機會見面」。

大陸海協會前會長陳雲林過去曾與台灣前海基會董事長江丙坤進行8次會談。（中新社/資料圖片）

祭文稱江為兩岸同胞共同尊敬的使者

陳雲林此行雖未公開發表講話，但就為江丙坤發表了一篇祭文。陳雲林在文中指，江丙坤是他的老朋友、好朋友，亦是台灣公認的財經專家，又是兩岸同胞共同尊敬的使者，更是台商公認的大家長，心繫台商，為台商台企發展出謀劃策。

陳雲林又指，自己和江丙坤因兩岸事務結緣，公義相投，私志相契。在兩人過去分別擔海協會及海基會的負責人期間，先後舉行8次會談，簽署18項協議，達成諸多共識。這些努力大大增進了兩岸民生福祉，有力地推動兩岸關係步入和平發展新階段，為兩岸關係取得歷史性進展創造了條件。

陳雲林在文末表示，歷史已經證明，兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞，有利於中華民族的煌煌正道，也終將銘記江丙坤和那些為兩岸關係發展做出貢獻的台灣有識之士，他深盼江丙坤未竟之事業能得以延續，未了之夙願能得以完成，希望兩岸同胞為實現中華民族偉大復興的中國夢早日攜手同行。

（ETtoday/聯合新聞網）