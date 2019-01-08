德化工企在台分公司6高層涉向陸企洩密被捕　被盜技術約值9億港元

台灣刑事局表示，德國化學公司巴斯夫（BASF）在台子公司的6名現任、離職高層主管涉嫌收受巨額酬勞，竊取公司內部商業秘密，並將相關技術移轉給大陸同業競爭公司，被盜技術市值估計達1億歐元（約8.95億港元）。6名涉事疑犯目前已被警方拘捕，問訊後依涉嫌違反營業秘密法送辦。

台灣刑事局昨日舉行記者會通報案情。（中央社）

台灣刑事局昨日舉行「半導體原料供應商國際知名化工公司在台子公司高階主管涉嫌洩漏營業秘密牟利案」記者會，偵查第七大隊第一隊隊長呂松浩表示，去年（2018年）初接獲檢舉，國際知名化學公司巴斯夫在台子公司有高階主管疑涉竊取營業秘密給大陸同業競爭公司。

據了解，BASF的化工技術領先業界且獨步全球，能製造符合半導體公司所需的高純度電子級化學品（硫酸、氨水）材料規格與配方，在台主要供應予台積電等企業生產半導體使用。

事成酬勞逾5000萬港元

警方蒐證發現，全案起源於大陸同業公司「江陰江化微電子材料股份有限公司」為搶奪國際知名半導體公司生意，計劃在江蘇鎮江市設立與BASF同等級的電子級化學工廠，遂於2017年以月薪9萬元人民幣聘用BASF桃園觀音廠的56歲林姓退休廠長，又暗中收買BASF的一名黃姓高層主管。

隨後，再由林姓退休廠長陸續挖角BASF負責工程、生產部門的4名主管，眾人先後離職再加入新團隊，但同時跟仍任職BASF的黃姓高層主管裏應外合，陸續盜取BASF電子級化學品的關鍵技術與製程。該黃姓高層主管為躲避查緝，更在台成立「洋益公司」，名義上從事半導體及化學品生意，實際是虛設人頭公司，並以技術移轉和參與營運方式，與大陸競爭同業公司簽訂合作模式，謀取巨額不法利益。

警方於去年年底一舉將涉事6人拘捕，並發現他們的境外帳戶內有涉事陸企所支付的新台幣4000餘萬元（約1050萬港元）款項，全案事成酬勞則高達新台幣2億元（約5100港元）。已知BASF電子級化學品的關鍵技術與製程設計圖已交付陸企，技術市值估達1億歐元（約8.95億港元），全案依涉嫌違反營業秘密法送辦。

BASF：已停止涉事員工職務

BASF台灣公司昨發布新聞稿指出，獲悉台灣一名員工因涉嫌侵害智慧財產權接受刑事警察局調查，這名員工已暫時停止執行職務。

BASF台灣公司表示，已立即採取措施配合檢調單位調查以及保護相關資訊，又稱其致力於投資和保護所研發的智慧財產權以及BASF與客戶的生產技術。為此，建立了相關系統與政策將風險降至最低。鑒於事件的發生，將進一步強化資訊保護系統。