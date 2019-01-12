【遊台注意】春節航班準點率低於20%　桃園機場：最長或延誤4小時

農曆新年將至，不少民眾會選擇在此期間出外遊玩，台灣亦是熱門目的地之一。 不過台灣桃園機場就指出，春節期間航班數量大增，平均每天約800架次，因而將造成普遍延誤，準點率將低於20%，最嚴重不排除延誤超過4小時，平均延誤亦達到1小時，提醒來往旅客多加留意。

台灣桃園機場表示，春節期間航班數量大增，飛機最嚴重不排除延誤超過4小時。圖為旅客在桃園機場辦理手續。（網絡圖片）

桃園機場今年春節期間的航班量將比以往增加，從去年每天的700架次增加到將近800架次，可能會因為機場負荷加重，造成停機坪、空橋、行李轉盤等運轉緊張。此外，由於桃園機場滑行道施工，將嚴重影響準點率。

桃園機場公司今天（12日）表示，今年春節疏運期間由1月30日至2月17日，經民航局核定加班機1050班。今年春節疏運期間以2月10日（農曆年初六）當日航班量最大，達到862班，單日旅客運輸量預估超過14萬人次，準點率恐低於20%，平均延誤時間約1小時，最嚴重更可能延誤超過4小時。

桃園機場公司指出，去年平均航班起降已超過700架次，在颱風天疏運期間更有超過800架次的紀錄，早已具備處理大量旅客及航班的能力。不過機場還是呼籲，旅客應提早到機場完成報到手續。

（中央社）