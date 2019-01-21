【有片】台少女被頭盔狂砸頭　再扯髮拖行圍毆　警方：已着手找人

針對Facebook社團「黑色豪門企業」21日凌晨貼出台灣青少年圍毆少女影片，新北市新莊警分局表示，警方並未接獲報案，但已著手介入調查，不容發生街頭暴力，初步了解當事人約4女、2男，是走路經過時突然動手，員警已著手找人。

網上影片顯示一名台灣少女被當街拖行圍毆（點圖放大）↓↓↓

Facebook社團約午夜12時許貼出的影片只有24秒，內容可看出一群人走在一起，突然有1名女生先動手用安全帽猛砸另1個女生的頭，接著殘暴扯髮把她拽倒在地，然後不停辱罵、指責她亂傳話，數度扯髮在地板拖行拋甩，至少3名女生聯手拳打腳踹，2名男生在旁用手機錄影吆喝；被打女生完全沒有反抗，任由眾人毆打。

轄區中港派出所所長方國慶指出，事發地點在新莊區中華路首部曲KTV店門邊約10餘公尺，剛好是同一幢大樓的社區出入口，發生時間約昨晚11時30分。由於KTV是警方守望重點，每天凌晨0時起排班值勤，員警在影片貼出不久即看到，到崗後馬上展開調查。

初步了解，這群青少年並非KTV客人，也不是相約談判，是徒步經過時突然動手，當時有驚動社區警衛外出查看，但事發突然且短暫，不及制止。稍後一群人便又徒步離開，警方已擴大時間和地點的範圍調閱監視器，著手找人。

方國慶說，雖然此案可能是當事人自行上傳影片，但現在很多民眾遇到偶發事件常不報案，反而只是錄影上傳Facebook社團，有時不慎會讓自己觸法；呼籲社會大眾，正確作法應該是馬上報警，讓警方做出最即時、專業的偵查，才能保障民眾的生命、財產安全，防止傷害擴大。

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