台灣護照可在德國機場快速通關惹議　「台灣」字樣及圖示遭塗黑

台灣有民眾去年12月在德國法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）發現，有廣告牌顯示台灣等10個國家和地區護照可在該機場享有快速通關服務。消息曝光後引起台灣網民熱議，但隨即有聲音指出，這樣的做法或引起大陸不滿，「可能過沒幾天就被撤掉了」。 不出所料，機場方面幾日前突然將相關廣告牌上的台灣（Taiwan）字樣和中華民國國旗圖示塗掉，理由是「試辦計劃暫告一段落，以及打算調整看板上各地區標示的方式」；台灣外交部則回應指，台灣護照持有人在該機場的快速過關待遇並未受到影響。

德國法蘭克福機場去年12月出現針對10種護照快速過關的廣告牌，如今台灣旗幟及名稱均已被塗銷。（中央社提供）

據此前報道，法蘭克福國際機場「快速過關口(easy pass)」看板上，清楚標示享有快速過關服務的10個國家和地區，當中包括台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、韓國、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合酋長國，並註明「僅限18歲及以上的乘客持授權護照通過」。

不過機場方面目前已經將上述標識牌中的台灣（Taiwan）字樣和中華民國國旗圖示塗銷，理由是「試辦計劃暫告一段落，以及打算調整看板上各地區標示的方式」。

台灣外交部發言人李憲章周一（11日）回應指，經駐法蘭克福辦事處向德國聯邦警察局法蘭克福機場分處查詢得知，德方提供台灣護照查驗快速通關的測試階段，已於去年底暫告一段落。德方並告知，現階段台灣護照持有人在法蘭克福機場仍享有出境快速通關便捷的待遇，執行細節尚待進一步確認。此外，台灣旅客在慕尼黑機場享有自動化通關出境的待遇亦不受影響。

（中央社）