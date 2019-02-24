台21歲未婚母溺死初生兒棄屍草叢　被捕後自白：養不起不想留下

有道是「虎毒不吃兒」，台灣苗栗縣一名21歲劉姓未婚媽媽，卻因為「養不起不想留下」，又怕未婚生子會令父親震怒，竟然將剛出生不到一周的兒子溺死，再棄屍草叢。警方發現男嬰遺體時，其已佈滿蛆蟲且全身腐爛見骨。

涉嫌殺害初生兒子的劉女年僅21歲。（網上圖片）

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綜合台媒報道，涉嫌殺害初生兒子的劉女去年12月15日在婦產科診所生產，隔天自己先出院，21日再前往診所帶回男嬰，但卻將男嬰帶到住家附近的土地公廟，利用廟旁的不鏽鋼水槽將他溺死。劉女之後再用膠袋包裹男嬰，丟棄在住家附近的草叢。

由於男嬰出生後遲遲未登記戶籍，加上沒有接種疫苗，相關單位派人前往訪查時，劉女辯稱「我沒有生產，只是切腫瘤」，讓查訪人員覺得不妥，決定報警處理。警方介入調查後，劉女初時一直用各種理由推託，並強調「孩子已經送給乾爹養了」，否認殺害男嬰。直到警方找來她口中的「乾爹」後，劉女才吐露實情，哭說：「不想留下，也養不起......對不起，若有緣，再當我兒子。」

男嬰遺體佈滿蛆蟲 全身腐爛見骨

警方於23日中午在劉女家附近草叢找到男嬰遺體。打開藏屍的膠袋後，看見男嬰被包裹在毛毯內，遺體已經佈滿蛆蟲，全身僅剩腳掌較完整，其餘部位幾乎都因為腐爛而見骨。

警方指出，劉女是家中獨生女，4年前也曾未婚懷孕並產下1子。當時男女雙方計劃結婚，但男方因強盜案判刑入獄，小孩由男方家人認領撫養。劉女這次在與另一名男友分手後不久發現再度懷孕，但這名男友就此失聯。她由於沒錢墮胎，加上劉女的母親想要抱孫，便順從母親意思將孩子生下來。

劉女向警方供稱，因父親管教很嚴，擔心父親得知她又未婚生子後會震怒，才決定將男嬰溺斃。劉女母親到派出所作筆錄時，得知孫子已死亡，驚訝地問：「不是說會託人照顧嗎？怎麼會這樣？」目前，劉女涉犯殺人罪，且有逃亡之虞，已被法院裁定羈押禁見。

（中央社／公視新聞）