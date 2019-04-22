敢不敢到北京喊中華民國？　陸委會陳明通：他讓我去我就喊

台灣立法院內政委員會22日（周一）邀請陸委會主委陳明通列席，審查台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）增訂第5條之3草案，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投。 行政院長蘇貞昌早前表示，鴻海董事長郭台銘如果能戴著國旗帽見大陸國家主席習近平，並喊出「保衛中華民國」，才真正是男子漢，陳明通就此表示：「我們不能在這裏喊中華民國，面對北京不敢講中華民國」。

蘇貞昌早前表示郭台銘如果能戴著國旗帽見大陸國家主席習近平，並喊出「保衛中華民國」，才真正是男子漢。圖為鴻海董事長郭台銘。（資料圖片）

在會上，民進黨立委余天質詢提問，國民黨主席吳敦義曾拋出要和大陸簽署和平協議一事。陳明通回應稱，那一定是要求「統一」的和平協議，按照過去論述，一定就是要統一；只要民進黨執政的一天，一定捍衛台灣主權。陳明通在答覆民進黨立委吳琪銘質詢時也說，只要北京放棄武力對台，就有和平了。

國民黨立委孔文吉質詢時指，蘇貞昌明知參與國民黨總統初選的郭台銘跟大陸關係很好，卻還對郭台銘說「不要老是戴著國旗帽子」，如果郭台銘能戴著國旗帽見習近平，並喊出「保衛中華民國」，才真正是男子漢。

陳明通回應稱，所有人員到大陸去都應該大聲講，讓他們知道中華民國存在，「委員，我們不能在這裏喊中華民國，面對北京不敢講中華民國」。孔文吉再質問，陳明通作為陸委會主委，敢不敢到北京喊中華民國。陳明通說：「敢啊，他讓我去我就喊啊。」

（中央社）