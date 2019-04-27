【有片】國民黨中委徐正文被揭是北京政協委員　曾朗誦習近平著作

桃園市議員王浩宇周四（25日）爆料，參選國民黨新北市第12選區立委初選的徐正文是「北京市政協委員」，且在名片後印上「中國人民政治協商會議」，其後更曝光他朗讀中共總書記習近平著作的影片。 徐正文周五（26日）回應稱，此事是王浩宇惡意「抹紅」，將提告他妨礙及違反選罷法。

國民黨中央委員徐正文，被桃園市議員王浩宇爆料「同時身兼中國的北京市政協委員」。（王浩宇Facebook）

綜合台媒報道，王浩宇25日在Facebook貼出徐正文在北京參加人大代表會議的照片，以及徐正文名片，指他擁有「北京市政協委員」身份，同時兼任具有強烈統戰意涵的「和平統一促進會」黑龍江分會副會長。王浩宇說，這個「和平統一促進會」，就是上次邀李毅來台的組織，如此種種正顯示出統戰人士已深入國民黨高層，甚至準備代表藍營選立法委員，無疑嚴重影響到台灣主權與安全。

王浩宇表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，徐正文的政委身分，顯然已經違反相關法規。

據台媒報道，國民黨中央委員徐正文正在爭取汐止區立委提名，且力拱高雄市長韓國瑜選台灣總統。（聯合新聞網）

翌日，徐正文開記者會回應稱，此事並非事實，是王浩宇惡意抹紅，用意就是用他打擊國民黨，「抹紅」高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘，將對其提出妨礙及違反選罷法的告訴。

徐正文說，兩岸目前在政治上交流中斷，但民間交流日益增加，兩岸事務僅依靠台商居中協調，因此參與政協及其他單位組織，成為政協顧問、列席代表，是為台灣民眾發聲。

徐正文還強調，列席代表的主要職能是參與政協開閉幕儀式，沒有投票與表決提案的權利，只有建議權，這也是台商唯一發聲的管道，且他在政協委員查詢名單中，並非是政協委員，他未在兩岸關係條例中違法。

徐正文提出訴訟後，王浩宇當天則在Facebook回應說「要告就告，立刻去告。」又質疑稱：「國民黨中央委員，可以參加中共政協會議嗎？認同中共的人，有資格參選中華民國的立法委員嗎？」

王浩宇還曝光一段徐正文朗讀習近平書籍《談治國理政》的影片。影片中，徐正文拿著書籍宣讀「兩岸同胞一家親，誰也不能割斷我們的血脈，台灣同胞崇敬祖先，愛土愛鄉、純樸率真、勤奮打拼，給我留下深刻的印象，兩岸同胞一家親，根植於我們共同的血脈和精神，扎根於我們共同的歷史和文化，我們都認為，兩岸同胞同屬中華民族，都繼承中華文化」。

（聯合新聞網）