【觀察】美通過涉台議案　台為何願當中美結構矛盾下的「馬前卒」

美國聯邦眾議院當地時間2019年5月7日傍晚，連續通過 《2019年台灣保證法（H.R.2002）》和《重新確認美國對台及對執行與台灣關係法承諾決議案（H.Res.273）》 二個涉台法案，而在台灣保證法案中，國會要求政府對台軍售常態化，並重啓台美貿易協議會談，以及支持台灣加入國際組織。 而值得外界關注的，則是這二個法案都沒有反對票，而這或許也突顯美國國會對台灣問題的看法達到一定程度的共識。

對於美國通過涉台議案，外交部發言人耿爽表示，中國強烈反對。（網絡圖片）

對此，中國外交部發言人耿爽在5月8日主持例行發佈會中，當記者以此事向發言人提問時，發言人罕見地用了2個「嚴重」的措辭來表達反對，顯示中國政府對美國國會干涉兩岸問題的強烈不滿。

由於此事發生的時間點，恰巧又在中美貿易摩擦爭議重起的時候，因此讓人意識到兩岸問題的嚴重性。原先外界樂觀地認為中美即將迎來貿易和談的時刻，但在特朗普的一則推特之後，似乎讓人意識到中美對抗的結構性矛盾似乎是不可避免的，無論是貿易戰、軍事對抗或5G等高科技發展的領域都可見到這種對抗的趨勢，因此在這個大脈絡下，台灣問題始終會成為焦點。

而台灣方面則是樂意並感謝法案的通過，因為這象徵台美關係的持續加溫。台灣總統府對此回應，「感謝美國眾議院一致通過支持台灣的決議案，在國際社會的戰略意義上，現在的台灣已不再只是台灣海峽上的台灣，而是太平洋上的台灣，未來台灣會繼續扮演維持區域和平、穩定現狀的角色」。

宣佈參選總統的鴻海董事長郭台銘（圖）6日在張榮發基金會8樓舉行美國行返台記者會，向台灣民眾報告美國行成果（圖源：中央社）

然而台灣此舉恐怕將帶來三個不良後果。首先，軍售常態化必然會引發兩岸軍事對峙和摩擦的可能性大增，也讓兩岸和平帶來戰爭的風險。

其次，美國對台軍售始終帶有「收保護費」的性質，而在台灣經濟也受國際政治局勢的影響下，高額的軍事費用必然成為財政負擔。舉例來說，國民黨宣佈參選2020大選的郭台銘就提出「國防靠和平」的說法，並認為「國防靠美國是靠不住的，美國人拿舊的武器騙我們，台灣不該跟美國買武器，應該拿錢去美國投資，換成高科技回來」。

最後，在中美結構性矛盾的衝突中，台灣「自告奮勇」地充當「馬前卒」的做法，其實並不符合大多數民眾的福祉，而只是政客用來操弄選情的工具，因此台灣民眾應該反對蔡英文和民進黨的做法，才能確保台灣的和平、穩定和繁榮。