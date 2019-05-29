【同性婚姻】將承認單身驗證用於兩岸同婚　海基會：已收2份申請

台灣日前通過同性婚姻專法並於上周五（24日）上路實施，但兩岸同性伴侶還無法在台辦理結婚登記。台灣海基會24日已取消在驗證大陸人士單身證明時加註的「不可作為結婚登記用」戳章，為兩岸同婚行政配套措施鋪路。 海基會今天（29日）下午舉行例行新聞背景說明會，發言人管安露在會中證實，截至目前已收到2份兩岸同婚單身證明驗證的申請，作為未來在台登記結婚之用。

台灣早前通過同性婚姻法，實現同志結婚的夢想，更是亞洲首例。圖為一對男同志出席戶外婚禮派對。（資料圖片）

台灣同婚專法24日正式上路，陸委會研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定在台結婚，但行政配套尚待研議。海基會發言人管安露下午證實，截至目前已有2宗兩岸同婚案例，到海基會申請單身證明驗證。

管安露表示，目前兩岸同婚來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施尚待完備，主管機關正在進行檢視、調整。大陸同性伴侶現階段可憑藉單身證明，與台灣同性伴侶，在台北、台中、台南、新北、桃園、彰化和宜蘭等已開放「同性伴侶註記」，且只要求其中一方在當地設籍的縣市，辦理註記。

事實上，依現行兩岸婚姻機制，台灣民眾須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海峽交流基金會文書驗證，接着才能透過台灣移民署申辦陸配赴台「團聚」，通過訪談、取得「團聚證」，雙方最終在台登記結婚。

由於大陸目前未通過同性婚姻，依照上述程序，兩岸同志伴侶無法在台登記結婚。因此，若台灣放開大陸同性伴侶持有效單身證明，經海基會驗證並可作為結婚登記使用，即可從程序上繞過限制，直接在台登記。

台灣同婚專法通過後，除了台灣同性伴侶外，台灣與跨國的伴侶也能適用同性婚姻登記，但只限「亞洲以外」有認可的26個國家。（袁愷勳攝）

兩岸同婚採漸進式開放

據早前報道，相關機關正以不異動原有異性婚姻登記機制為前提，積極規劃一套全新的兩岸同婚驗證、登記制，預料只會動用行政配套措施，不需修法。

初步構思包含，開放大陸同性伴侶來台進行單身驗證、面談等，並可能採取漸進式，先開放長期居住在26個同婚合法國家的「第三類」大陸人士，與台灣伴侶在台登記同性婚姻，未來再逐步擴及一般大陸人士。

（綜合報道）