《海角七號》導演魏德聖主持六四紀錄片首映　盼年輕人珍惜民主

六四事件30週年，台灣華視製作台港中30年來追求民主歷程的紀錄片。導演魏德聖昨天（4日）出席首映時說，台灣經過很多努力才享有民主果實，希望年輕人更理解「自由民主從何而來」。 魏德聖指不擔心自己會因為影片的題材敏感而被標籤，強調民主是基本人權，沒有甚麼好怕的。

魏聖德由導演變為主持，現身台灣一部六四紀錄片的首映禮。（中央社）

華視新聞節目紀錄片《1989躁動的理想—港中30年民主路》，公開跨越時空30年的珍貴影像紀錄，從中國天安門事件、台灣野百合學生運動、太陽花學運到香港雨傘革命追求民主歷程，並邀魏德聖主持。魏德聖說很多人看到現在的台灣會覺得「好像本來就是這個樣子」，但其實是經過很多人的努力才享有民主、自由，希望更多年輕人理解「自由民主從何而來」，思考如何讓台灣民主朝好方向發展，而非變成民粹。

據早前報道，此套紀錄片一度遭電影院拒絕借出場地首映，魏德聖回應指不了解當中的因，但強調民主自由是基本的人權，「如果連這個都不能講的話，那還要講什麼。」他又表示不擔心自己會因為電影題才敏感而被標籤，指「中國也講民主，只是還找不到做的時間而已」。

魏德聖是台灣知名導演，曾拍下《海角七號》、《賽德克．巴萊》等叫好叫座的電影，後者更獲金馬獎最佳劇情片。

（中央社）