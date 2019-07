論文將台灣列入大陸省份惹議　國際醫學期刊登台3篇抗議信函

國際權威醫學期刊《刺針》(The Lancet,台灣譯作《刺胳針》,大陸譯作《柳葉刀》),上月在網上刊登的一篇研究論文將台灣列為中國大陸的一省,引起爭議。 在台灣,副總統陳建仁和中央研究院院士聯名致函抗議,要求期刊立刻更正錯誤。至本月15日,《刺針》在網站上刊登了來自台灣的抗議信函。

在《刺針》刊登的研究論文引起爭議。(網站截圖)

據報道,《刺針》上月24日刊登一篇有關中國的研究論文,主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構撰寫。論文中,台灣被列為大陸一個省份加以比較,引發台灣醫學專家抗議。

台灣副總統陳建仁其後與6名中研院院士聯名,以「台灣的健保和行政體系獨立於中國」(Taiwan's health-care system and administration are independent of China)為題,致抗議函到《刺針》要求更正。此外,台灣衞福部部長陳時中、駐英國台北代表處也以分別致函到《刺針》表示抗議。

《刺針》在網站上同時刊登了來自台灣的3封抗議信函。(網站截圖)

《刺針》最終在15日同時刊登了這3篇來自台灣的抗議信函。抗議信指出, Global Health Data Exchange清楚寫明台灣和中國是兩個不同國家,這篇論文把台灣納入分析,不僅誤導、偏頗且有瑕疵。並指台灣政府與醫療體系和中國毫無關係。

抗議信還説,把台灣納入研究,會讓發病率、死亡率和危險因數都造成偏差,《刺針》身為受尊敬的醫學期刊,應該刊登正確、精確的研究發現,這類重大分類錯誤應該被糾正。

台灣的抗議信函。(網站截圖)

抗議信強調,「台灣並非且從未為中國的一部份。台灣的醫療制度及醫衞水準與中國差異甚大,「台灣健保制度享譽全球,醫療照護資源取得及效率名列前茅。

該信函還稱,將台灣列為中國大陸的一部分,與英國政府長期政策不符,又指其他國際期刊都稱台灣為台灣,呼籲《刺針》勿錯誤將台灣列為中國大陸一省。

(中央社、自由亞洲電台)