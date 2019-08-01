【國安局私煙案】台媒：總統府侍衞室少將涉案　82人參與團購

台灣國安人員走私香煙案繼續延燒。據台媒《聯合新聞網》報道，檢調偵辦私煙案昨天（7月31日）展開第三波約談行動，被約談的國安人員階級最高階者，是蔡英文總統官邸「永和」警衞室的一名少將，購買煙量在50條以下。此外，上校、中校級軍官也有10多人參與團購，目前確認所有買煙人數共82人。

7月22日私煙案案發當晚，陪同蔡英文外訪的永和警衞室內衞室少將主任林國欽，第一時間到新北市調處瞭解情況。（聯合新聞網）

報道稱，「永和」警衞室共有2位少將，一位是內衞室主任林國欽少將，另外是外衞室主任陳逸夫少將。辦案人員不願透露是哪位少將參與團購，只説數量不多，但團隊中太多部屬參與，仍有行政督導之責。

據悉，在22日私煙案案發第一時間，林、陳二人也曾到新北市調處「關心」部屬。二人當晚面色凝重，時而起身打電話，時而與人交談，均避與媒體接觸。

永和警衞室外衞室少將主任陳逸夫（左）7月22晚也曾到新北市調處瞭解情況。（聯合新聞網）

總統府日前公佈私煙買受人名單，包括國安局在內共有82人買煙，檢方迄今已約談80人。此外，檢方昨天指揮調查局約談華航10餘基層職員，最快今明兩天就會約談華航前資深副總羅雅美、空品部前經理邱彰信。

報道稱，為配合調查，目前除國安局要求內部填寫買煙「自檢表」外，包括憲兵指揮部等情治單位也開始填寫，且要求從2011起迄今都要填寫，跡象顯示，私煙案查辦範圍有可能回溯到前朝馬英九執政時期。

國安局官員吳宗憲（左）和另一人遭爆利用蔡英文出訪勤務走私煙品。（資料圖片）

另據台媒ETtoday新聞雲報道，蔡英文已下令，新任國安局長邱國正要在一星期內交調查報告。國安局也將在明天（8月2日）舉行記者會，針對該案件進行總體的報告，將會是蔡英文任內首次國安局舉行記者會。

據悉，私煙爆發後，國安局前局長彭勝竹下台負責、總統府侍衞長張捷轉任陸軍司令部委員，原副侍衞長柳惠千被記1大過、1小過，永和警衞室主任林國欽少將被記1大過，總統府侍衞室警衞主任陳逸夫少將也被記1大過。而匯整私煙訂單的總統府侍衞室少校吳宗憲、張恆嘉，目前則被依《貪污治罪條例》聲押禁見獲準。

（綜合報道）