聯合國列同性婚姻合法地含「中國台灣省」　台外交部抗議要求更正

聯合國婦女署今日（4日）上午在Facebook發布一張照片，列舉目前全球同性婚姻合法化的地方，表示「所有人都應該能夠自由選擇是否進入伴侶關係，以及何時、和誰成為伴侶」。 台灣於今年5月起合法化同性婚姻，成為亞洲首例，雖然台灣的青天白日滿地紅旗出現在帖文中，但下方卻寫著「中國台灣省」（Taiwan Province of China），引發不少台灣網民在下方留言抗議。 台灣外交部則表示，已指示駐紐約辦事處向聯合國表達抗議，並要求更正。

聯合國婦女署在Facebook列舉目前全球同性婚姻合法化的地方，其中包含「中國台灣省」。（Facebook：UN Women）

聯合國婦女署在Facebook發布的照片，列舉27個同性婚姻合法的地方，包括德國、法國、新西蘭、澳洲、美國、英國等，台灣也在其中。這張圖片中以各國國旗標示，罕見的是，台灣的青天白日滿地紅旗也在其中，不過旗幟下方卻寫著「中國台灣省」。

對此，台灣駐紐約辦事處在照片下方以英文留言稱，「台灣不是中國的一部份」，批評聯合國此舉是「共謀傳播謊言，使中國能夠為根本沒做的事被讚揚」。台灣婚姻平權大平台總召呂欣潔則留言稱，台灣之所以能夠通過同性婚姻法案，「就是因為我們不屬於中國，因為我們享有民主與自由。」

今年4月，聯合國婦女署就曾稱首位獲台灣棒球協會認證的女性裁判劉柏君來自「中國台灣省」，引發台灣網民反彈後更正為「中華台北」。

（綜合報道）