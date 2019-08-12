時代力量主席邱顯智宣布辭職：為黨內紛擾負政治責任

台灣政黨時代力量今天（12日）下午1時臨時召開記者會，黨主席邱顯智宣布辭去職務，並鞠躬向支持者致歉，而後續代理黨主席人選皆未公布。 邱顯智說，為了時代力量連日的紛擾，以及支持者的疑慮與失落，負起政治責任，期待新任主席繼續開創出路。

邱顯智宣布辭去時代力量主席一職。（ETtoday新聞雲）

時代力量今天中午突然發布採訪通知，預告將有重大發表；邱顯智說，之所以辭黨主席，主要是在時代力量立委林昶佐退黨後，讓他覺得自己的努力無法讓人信服，以及不分區立委高潞・以用事件，讓時力的聲譽蒙塵等。

時代力量近期風波不斷，此前立委高潞・以用因助理涉嫌未利益迴避遭停權並予以除名，但高潞則選擇循司法救濟，企圖保住黨員、立委資格。

林昶佐（左）本月初宣布退出時代力量。（林昶佐Facebook）

接著，以「台獨運動者」自居的時代力量立法委員林昶佐本月1日宣布退黨，以無黨籍身份參加2020立委選戰。他同時表示，支持總統蔡英文2020年連任。林昶佐表示，投身政治5年來的成果與困境，讓他連日思考，要守護自由的生活，並繼續推進美好的價值，怎麼做才是正確的選擇。

林昶佐當時指出，這幾年來黨內在有些議題或法案的推動方式，由於政黨合作的戰略不明，實質上讓理想與價值更難推進。因此，他在時代力量內部數次提出路線問題的討論，可惜至今幾年仍未能達成共識。

對於邱顯智辭任，太陽花學運領導者之一、前時代力量主席、現任立委黃國昌表示「顯智，辛苦了」，並稱讚邱顯智從未背棄時代力量的價值。

（綜合報道）