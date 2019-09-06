柯文哲爆林志玲懷孕後再失言　稱「陳菊是較肥的韓國瑜」捱轟

台北市長柯文哲近日陷入一系列失言風波。他日前在接受傳媒專訪時，曝光名模林志玲懷孕消息，引起各界關注。而擁有醫生背景的柯文哲，其自身的醫德和私德也遭到質疑。 此後，柯文哲在公開場合再次說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」和「蔡英文是比較不會考試的韓國瑜」，再次受到質疑是拿身材作文章，其Facebook粉絲專頁的粉絲數量也再度狂跌。

柯文哲近日陷入一連串失言風波，遭到外界質疑。（資料圖片/聯合新聞網）

陷「失言」風波拒道歉 柯文哲：我不喜歡文字獄

柯文哲周五（6日）日接受傳媒專訪，被問到民進黨新潮流系立委段宜康稱「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」的看法，柯文哲當場回擊，並將矛頭指向段之外的民進黨高層，指「那小英（蔡英文）是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」

當日有記者質疑，柯文哲的言論跟先前國民黨主席吳敦義暗指陳菊「肥滋滋」差不多，問他是不是在拿陳菊身材做文章？柯文章僅說，「不是啦，段宜康現在是拿韓國瑜來當形容詞還是名詞？你們新潮流要打我，一定會跟你對打。」最後柯又重申「小英是比較不會考試的韓國瑜」，接著就被幕僚快速拉走。

蔡英文（前排左）和陳菊（前排右）被柯文哲分別比喻為「比較不會考試的韓國瑜」和「比較肥的韓國瑜」。（資料圖片/中央社）

柯文哲言論引起熱議後，蔡英文當日回應說，選舉是民主社會很重要一環，選舉雖有競爭，但發言還是要謹慎，不要帶有歧視性說法，造成社會不好示範，會破壞社會和諧，還是要謹言慎行。而韓國瑜聽了柯文哲的說法後，僅以「哈哈哈」回應，然後說「謝謝大家」。

事件發酵半天後，柯文哲再度接受媒體訪問，表示他不會向陳菊道歉，「還是我倒過來講，韓國瑜是比較瘦的陳菊？」、「有點像文字獄的社會文化，我是很不喜歡」、「我是沒有想那麼多」、「對我外科醫生來講，胖得、瘦的、肥的，反正就是個形容詞」。

林志玲今年6月宣告閃嫁給日本男星「放浪兄弟」AKIRA。（網上圖片）

爆林志玲懷孕涉性別歧視 柯文哲：該道歉就道歉

實際上，在「胖瘦」言論之前，柯文哲還因爆料林志玲的私隱而遭到一系列抨擊。柯文哲周四（5日）接受台媒專訪，被問及林志玲和台北市政府副發言人黃瀞瑩誰比較漂亮時，他回答說：「林志玲不是嫁人了？她已經退出比賽行列了，聽說是懷孕了吧，人家跟我說的，我不曉得誰跟我講的，我不是婦產科我不知道。」

據悉，對於柯文哲的爆料，林志玲的工作人員僅表示「不回應」。但台灣婦女新知基金會其後在社交媒體批評柯文哲，是赤裸的性別歧視，呼籲柯文哲好好道歉，不要再閃躲。婦女新知認為，柯文哲把女性價值限縮在美貌，貶抑懷孕女性就此失去了父權凝視的美貌價值，自以為是選美評審。

柯文哲則在6日就此事回應稱，「自己性平教育還是不及格，該道歉就道歉」，但否認爆料。當傳媒追問這言論是否違反醫師法，柯文哲表示，他還是應參加性別平等教育課程。

截至9月6日下午17時，柯文哲Facebook的獲讚人數跌到接近200萬。（Fb截圖）

柯文哲Fb專頁出現「退讚潮」

值得注意的是，自宣布組建台灣民眾黨後，柯文哲的Facebook粉絲專頁已出現人氣大幅下滑趨勢，引發網民的「退讚潮」。據台媒報道，8月3日的柯文哲Fb獲讚人數尚有212萬7800人，至9月3日便僅剩下201萬2091人，短短一個月的時間少了逾10萬人。

惟近日跌幅稍有趨緩的跡象，柯文哲說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」當日，其專頁粉絲數量再度狂跌。6日中午12時30分，便減少了1千人，至下午14時30分，又再減少1千200人，數字下降呈現愈來愈快的趨勢。外界預測，若按照此速度，明、後兩天的粉絲按讚數便有機會跌破200萬大關。

據悉，過去柯文哲屢屢因失言被傳媒廣泛報道，失言後他常以自己患有「亞氏保加症」（屬自閉症譜系障礙）為由道歉。

（綜合報道）