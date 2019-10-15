【觀察】請假的「落跑市長」 韓國瑜如何背水一戰？

高雄市長韓國瑜今（15）日上午正式宣布明（16）日起開始請假，將全心全力投入台灣2020總統大選，市長一職會由副市長葉匡時代理。此前，外界曾認為韓國瑜即將進行請假，但韓國瑜陣營對此話題總是沈默以對。而在韓國瑜宣佈請假後，高雄市民進黨團也即刻發佈新聞稿批評韓國瑜是「落跑市長」，指韓國瑜說「做好做滿、周間拼市政、假日拼選舉」，根本是滿口謊言、毫無誠信。

從韓國瑜的角度來說，民進黨對他的批評，他必然無法回避，因為這是他曾經親口提出來的承諾。只能說韓國瑜當初並沒有想到選情會每況愈下，越來越不樂觀，因此他只能背負著被民進黨批評的風險「背水一戰」。此外，雖然韓國瑜請假可能遭受批評，但對於既有定見的選民來說，這顯然不會成為最終影響他們投票意向的關鍵因素。

而從高雄市政中「解放」出來的韓國瑜即將展開全台拜票之旅，火力全開、轉守為攻的韓國瑜或許真能「力輓狂瀾」。2020總統大選的主要變數之一乃是「民調黑洞」的存在，根據台灣屢次民調的結果顯示，即便目前在民調上韓國瑜落後蔡英文大約有10%，但其中大約有三成的選民尚未表態。如果韓國瑜能成功爭取到這些選民，或許能夠扭轉2020總統大選的戰況。

而造成這個現象的原因除了傳統中間選民的存在之外，仍然在一定程度上代表台灣民眾對於藍綠兩黨的失望，而後者也是「郭柯王」陣營一直強調的是台灣政壇第三勢力的存在基礎。從2018年「九合一」後，台灣民眾用選票反映出「討厭民進黨」的社會共識，但在國民黨經歷總統大選黨內初選後，又讓台灣民眾意識到「熟悉的國民黨又回來了」，也讓「郭柯王」的第三勢力是否會參選2020總統大選一直佔據台灣政壇新聞版面。最終在「郭柯王」第三勢力放棄參選後，又讓2020總統大選的對決回到傳統的藍綠對決，但這些「超越藍綠」的選民顯然仍處于思考階段，隨著投票時間不斷近逼才能決定總統大選的選票將「獎落誰家」。

即便韓國瑜請假後將會有較多的時間進行全台掃街拜票，不過關鍵問題仍然在於韓國瑜究竟如何爭取這些「民調黑洞」的支持。一種可能的嘗試便是「超越藍綠」的做法，以2018年「九合一」勝選的經驗來看，韓國瑜雖然是國民黨提名的總統候選人，但韓國瑜之所以能夠大勝民進黨的原因就在於「非典型」的個人特質。對於高雄選民來說，韓國瑜不只是國民黨的韓國瑜，他本身就是一個嶄新的政治符號，也出現許多人將他和台北市長柯文哲相提並論的情況，甚至到選情後期反過來出現「一人救一黨」的「救世主」姿態。

而在2020總統大選即將進入尾聲的時刻，韓國瑜能否重演2018年「九合一」的奇跡，仍然是台灣政壇的重要看點。