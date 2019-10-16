美國助理國務卿赴台參會稱代表總統　國台辦：堅決反對

美國國務院亞太副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）於近日赴台參加太平洋對話，並表示代表美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧而來。此次對話還有日本及加拿大官員參與。 對此，國台辦發言人馬曉光10月16日在例行發佈會上表示反對。

台灣外交部長吳釗燮（左三）10月7日與孫曉雅（右二）等人為首屆台美「太平洋對話」揭幕。（中央社）

馬曉光說，我們堅決反對建交國和台灣地區進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。「台灣問題是中國內政，也不容任何外來勢力干涉。民進黨之所以攢這麼一個會，是想通過這樣一個小動作，來掩飾其兩岸政策的失敗，對外事務上的窘境，騙一些選票而已。」

台灣9月份接連失去所羅門群島與基里巴斯兩個邦交國，在邦交危急之際，美國開始出手協助，表達對台灣的支持。

第一屆「太平洋對話」曾於10月7日在台北舉行，美國國務院副助理國務卿孫曉雅開幕致詞時強調，她「代表特朗普（Donald Trump）總統與蓬佩奧（Mike Pompeo）國務卿啟動這項對話」，重申美國對太平洋國家的承諾堅定，並且將更加強勁。

此外，台灣今年1月下旬曾致函國際刑警組織主席，要求以觀察員的身份參與今年國際刑警組織大會，但至今未獲得回應。

對此，馬曉光表示，國際刑警組織是政府間的國際組織，台灣沒有資格加入。關於台灣參與國際組織活動的問題，必須按照一個中國原則和國際組織的章程，通過兩岸協商來處理。