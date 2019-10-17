兩年內將向美購37億美元農產品　蔡英文：盼盡速洽簽雙邊貿易協定

台灣總統蔡英文16日接見美國在台協會（AIT）主席莫健表示，未來兩年將向美採購總值達37億美元農產品，期盼在這個良好的基礎上，盡速啟動洽簽台美雙邊貿易協定。

蔡英文表示，感謝莫健再次訪問台灣，特別在今年7月她出訪友邦過境美國的時候，莫健能夠全程陪伴，讓行程能圓滿順利。

蔡英文稱，台灣將持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作。（中央社）

蔡英文表示，今年是台灣關係法立法40週年，台美關係也達到幾十年來最好的狀態。蔡英文又表示，台灣9月籌組農業訪問團訪美，預計未來兩年將採購總值達37億美元的農產品，期盼在這個良好的基礎上，盡速啟動洽簽台美雙邊貿易協定，促進雙方貿易進一步的成長。

蔡英文說，台灣和美國多年來攜手合作捍衛自由、民主跟人權等普世價值，一起為區域繁榮發展做出共識。「身為國際社會負責任的一員，台灣面對中國的打壓，我們不會放棄國際事務的參與，也不會放棄對民主自由生活方式的堅持。」蔡英文表示，台灣將持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

健說，第一次台美太平洋對話證明了美國對於台灣的支持。（中央社）

莫健表示，台灣是美國非常重視的夥伴，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。

莫健說，上週的第一次台美太平洋對話也證明了美國對於台灣的支持，以及美國對台灣和太平洋區域及全球各地友邦的支持。這也是為什麼持續協助擴展台灣的國際空間，建立經濟以及人與人之間的關係，並且維持密切的安全合作。

他說，美國反對任何一方片面的改變現狀，因為這樣子的改變會破壞過去十幾年來和平穩定以及發展的區域框架。美國人認為台灣從戒嚴演變成為民主燈塔，是這個時代最偉大的成就。而這項得來不易的成就必須要能維持。

（中央社）