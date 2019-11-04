台中市、新竹縣推動品德教育　逾百中小學將掛回「禮義廉恥」牌匾

台中市教育局日前聯同社會組織「中華民國全國家長協會」，共同舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」活動，強調禮義廉恥重要性，該市50多間中小學校將同步把「禮義廉恥」牌匾掛回校園，找回「失落的品德教育」。 而位於北部的新竹縣亦響應號召，縣長楊文科透露，未來將在該縣逾100間學校掛置「禮義廉恥」牌匾。

國民黨籍的台中市長盧秀燕上周一（10月28日）帶領教育局團隊與各家長協會，共同揭牌「禮義廉恥」標語，宣誓台中市全面推動品德教育校園紮根。據介紹，此次活動是由台中市各級學校家長會與校方共同合作，「以實際行動推翻教改埋下的錯誤」。

立委沈智慧在現場表示，民進黨政府用教育改革，把各級學校的共同校訓「禮義廉恥」悄悄下架收起。

「四維八德」中的「四維」出自偽托於古代齊國管仲的《管子》一書，將禮、義、廉、恥稱為「國之四維」；「八德」則是孫中山在民族主義第六講中特別倡導的忠、孝、仁、愛、信、義、和、平，當時稱為固有之道德。

新竹縣亦跟進推動將「禮義廉恥」牌匾掛回校園。（聯合報）

而在新竹縣，議員林思銘周一（4日）在議會總質詢中提及，希望該縣亦能仿效台中，在各校掛上「禮義廉恥」標語，加強品德教育。同屬國民黨籍的新竹縣長楊文科回應，他已請教育處研擬，預計在該縣逾100間學校設置「禮義廉恥」牌匾。教育處長劉明超則說，會再找學校討論實施的方式和日程。

（聯合報）