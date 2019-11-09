【2020大選】親民黨醞釀「郭宋配」？郭台銘：消息怎麼那麼靈通

在台灣，2020總統大選本月18日開始受理登記，11月20日截止登記。近日有傳媒報道，鴻海創辦人郭台銘或搭配親民黨主席宋楚瑜出戰大選。 對此，郭台銘周六（9日）被傳媒截訪時回應說，「你們消息怎麼那麼靈通」，對傳聞未置可否。不過郭辦發言人則表示，郭台銘不會再參加2020總統大選。

「郭家軍」李縉穎競選總部上午成立，郭台銘（左）與柯文哲（中）一同站台。（聯合新聞網）

鴻海集團創辦人郭台銘9月宣布不參選2020年總統，不過近日傳出郭台銘可能會引用「總統副總統選罷法」第22條的規定，接受親民黨和台灣民眾黨的雙政黨推薦，與親民黨主席宋楚瑜組成「郭宋配」，重新參選2020年總統。

郭台銘9日上午替「郭家軍」立委參選人李縉穎站台，現場有傳媒詢問郭台銘是否會有「郭宋配」，郭台銘只笑說「你們消息怎麼那麼靈通」，不過他隨後表示今天的焦點是李縉穎，便步入會場，對傳聞未做證實或否認。

郭台銘（前排左1）是否搭配宋楚瑜（前排右1）出征2020大選成為話題。（中央社）

此外，郭台銘陣營發言人蔡沁瑜同日表示，一直以來都沒有「郭宋配」的打算，近來傳媒不斷報道宋楚瑜可能會再次參選總統，站在支持小黨的立場，郭台銘對宋楚瑜參選總統樂觀其成。但是今天突然傳出「郭宋配」，她感到訝異。

蔡沁瑜說，郭辦與親民黨是一直有連繫，只是郭台銘與宋楚瑜還沒正式見過面，但一如親民黨組織主任張碩文也已經對外表示，宋楚瑜八成會再戰總統，沒有「郭宋配」這件事。

蔡沁瑜還提到，大選最後登記日前所有可能都是可能，大家可能對劇本多一些想像，但不論是「郭宋配」或「宋郭配」都不在郭台銘現階段考量，郭對自己的人生劇本已經講不會參選2020，要翻盤機率低。

（聯合新聞網）