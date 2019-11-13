【2020大選】宋楚瑜宣布參選　柯文哲送祝福：勇往直前

2020年台灣總統大選，已確定將有第三組人馬角逐，親民黨主席宋楚瑜於11月13日（周三）宣布參選。而一向被視為與宋楚瑜友好的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲則致贈寫有「勇往直前」的花籃。

台北市長柯文哲13日表示，他認為「既然要選了就勇往直前，我想不出更好」，所以致贈的花籃上寫著「勇往直前」4字。（中央社）

柯文哲表示，一早就與市府團隊討論要寫什麼祝褔語，他認為「既然要選了就勇往直前，我想不出更好」。

對於宋楚瑜四度參選台灣總統大位，柯文哲表示，宋楚瑜已和他談過參選，「他（宋楚瑜）是認為說，與其讓兩個候選人這樣，不如他出來有一個話語權，他可以說明很多事情、導正很多事情，至少把國民的注意力拉回應該注意的地方」。至於究竟是否當面表達支持宋楚瑜，柯文哲則說，「我沒有這樣講，我說既然要做就努力去做，就這樣」。

親民黨主席宋楚瑜於11月13日（周三）宣布參選。(洪嘉徽攝)

而宋楚瑜的參選，無疑宣告藍綠之外的第三勢力又加入一個競爭者，對於柯文哲的民眾黨選票會形成瓜分效應。柯文哲認為，「多多少少都會啦，不過不要緊，因為參政是每個人的權利，所以我們還是祝福」。

現場媒體並詢問，郭台銘現在似乎打算把其幕僚劉宥彤跟蔡沁瑜放在親民黨不分區立委名單中，是不是代表郭台銘除了民眾黨外，也在「雙押寶」？柯文哲則回應，「每個人都會去做認為對他最有利的事，不過我是亞當•斯密（Adam Smith）的信徒，每個人都去做對他最有利的事，合起來就是國家最大利益」，表示剩下60天會盡力拼選舉。