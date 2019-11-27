明年在台上映10部陸片名單公布　余文樂成龍新片在列

大陸電影要在台灣影院上映，每年都要抽籤決定10部電影的配額。明年（2020年）申請在台上映的陸片總計62部，11月27日（周三）早上公布配額結果，當中包括余文樂新片《怪物先生》、成龍新片《急先鋒》、張榕容新片《合法伴侶》及導演陳可辛新片《李娜》等，而彭于晏新片《烈火英雄》確定與台灣觀眾無緣。

11月27日早上公布配額結果，余文樂新片《怪物先生》在列。（網絡圖片）

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10部電影包括《怪物先生》、《合法伴侶》、《東北虎》、《江湖兒女》、《素人特工》、《郊區的鳥》、《李娜》、《夜山明》、《急先鋒》及《消失在老街的少年》。

其中科幻愛情電影《怪物先生》改編自美國同名小說，由余文樂、春夏、惠英紅等演員主演。成龍新片《急先鋒》與導演唐季禮再度合作，鎖定2020年春節檔期。至於導演陳可辛籌備4年新片《李娜》則改編自大陸網球選手李娜自傳故事《獨自上場》，李娜本人在年初親口證實男主角為胡歌，女主角則是一位新人演員，故事至今始終保持神秘。

一年只有10部大陸電影能在台灣院線上映，始於1997年的《大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數》的規定。台灣文化部於2014年修正規定，讓得過法國康城、意大利威尼斯、德國柏林、美國奧斯卡影展獎項以及金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎的獲獎電影，可不受10部配額的限制，這些優秀影片得以透過「外卡」在台灣放映。但今年在大陸電影人員未能參加金馬獎的情況下，自然沒有陸片能透過金馬獎「加持」在台灣上映。

（綜合報道）