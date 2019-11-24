【金馬獎2019】大陸電影不參賽　李安：我們雙手永遠張開

第56屆金馬獎落幕。影展主席李安會後被問及大陸電影不參賽，是否金馬獎的損失時表示，金馬獎像是華語電影的大家庭，「我們雙手永遠是張開的，只要是華語電影都歡迎。」

金馬執委會主席李安（右）與金馬評審團主席王童（左）。（中央社）

第56屆金馬獎23日在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，會後金馬影展主席李安、本屆金馬獎評審團主席王童接受媒體聯訪。被問到大陸不參賽是否金馬獎的損失時，李安回應道，「損失當然損失......不管是星光大道或是參展作品數量都比過往單薄，但今年參加作品不會比較差。」

李安表示，金馬獎是90年代開始由民間主辦的獨立獎項，並非一個官方組織，希望給所有講華語跟華語的電影都有表現平台，「經過這麼多年，這麼多前輩的努力和呵護，讓我們成長到真的像華語界的一個大家庭，這個東西不是有政治，而是因為做電影的一種親切感和凝聚力。」

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「不願見到政治情形，可是也必須面對」

李安說，金馬獎這個地方，相信來參加過的人，都可以感覺到一種回家、一種相濡以沫、互相幫助切磋，來過金馬獎都會很懷念金馬獎，大家非常珍惜。政治情形是他們不願意見到，可是也必須面對，「我們生活在這個世界，我們用最大的心力去呵護電影人的平台。」

李安說，今年雖然參加金馬獎的電影少了一點，當然會有點遺憾，「但是我們雙手永遠張開，只要是華語電影，我們歡迎你，外面世界我們也管不了。」